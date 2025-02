Buenas noticias por partida triple en la convocatoria: Sucic y Aguerd, a punto; y Traoré vuelve 6 meses después

Llega uno de los partidos de la temporada de la Real Sociedad y nadie se lo quiere perder. Ni Hamari Traoré, de baja desde el ... 1 de septiembre, tras romperse la rodilla ante el Getafe. El maliense regresa a una convocatoria casi seis meses después de la grave lesión que sufrió y protagoniza la gran sorpresa de la lista, pero no la única para enfrentarse este miércoles (21.30 horas) en la ida de las semifinales de la Copa ante el Real Madrid en el Reale Arena.

El maliense, pese a no haber entrenado este martes con el grupo, vuelve a ser llamado por Imanol después de reincorporarse a la dinámica de grupo el último mes. El lateral derecho ha vivido una recuperación meteórica. La rotura de cruzado tiene un plazo aproximado de entre ocho y nueve meses, pero el realista ha acortado los tiempos de manera extraordinaria.

También aparecen en la lista Luka Sucic y Nayef Aguerd, que parecían descartados hace unas horas. El croata ha dado la gran sorpresa de la mañana al ejercitarse con el grupo con total normalidad en la víspera del encuentro ante el Real Madrid, pese al esguince de rodilla que sufrió el jueves pasado ante el Midtjylland. «Está totalmente recuperado», ha dicho Imanol esta martes.

El marroquí, por su parte, no se ha entrenado con el resto de sus compañeros, ha realizado carrera continua sobre el campo José Luis Orbegozo junto a un readaptador, pero también figura en la lista. Imanol considera que está preparado para participar y ha admitido que este martes no ha trabajado junto al resto de sus compañeros «por precaución». «La evolución es muy buena y no tiene dolor», ha explicado el propio oriotarra.

Quien causa baja es Arsen Zakharyan, con una lesión en el músculo recto femoral derecho. Imanol ha lamentado que «ha hecho un grandísimo esfuerzo para recuperarse del tobillo», pero no podrá estar disponible.