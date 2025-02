El primer paso es creer

Quedan 180 minutos para alcanzar una final de Copa que nos haría muy felices a todos los aficionados de la Real. En una cita de ... semejante dificultad, el primer paso siempre es creer que se puede ganar. No hay que dejar nada para la vuelta y hay que disputar cada balón a tope, como si fuese el último. No vamos a descubrir ahora el ramillete de figuras que dispone el Madrid. Todos los jugadores de ataque marcan la diferencia, sobre todo Mbappé, que está a un nivel estelar.

Para mí, es un jugador total, el que más me gusta del mundo. No creo que Ancelotti se guarde nada. Tampoco a Vinicius, capaz de buscar al contrario una y otra vez. Es incansable. Y el tridente lo completa Rodrygo, que es el jugador con más talento, que no el mejor.

Pese a ello, nuestros tres delanteros no se quedan atrás. Barrenetxea, Kubo y Oyarzabal están capacitados como los del Madrid para ser diferenciales y decisivos, y quien consiga participar en ataque, ganará el primer round. Sin embargo, para que unos no puedan entrar en juego y los nuestros sí sería clave tener el control del centro del campo, donde el Madrid también tiene superioridad a nivel físico. Creo que llegan a la eliminatoria con ese punto de chispa como para ganar a cualquiera, pero si no tienen el balón, no impondrán su ley.

Atrás vuelve Zubeldia, un jugador de garantías al igual que Aguerd, que también es importantísimo. Si no llega a tiempo al no estar del todo recuperado Aritz está respondiendo a un nivel más que notable, aunque el marroquí muchas veces parece estar lesionado y luego es capaz de volver y rendir. Juegue el que juegue, serán los encargados de que por el centro no pase nadie. El Madrid hace daño por las bandas porque son muy desequilibrantes, pero es un arma de doble filo porque por allí también les podemos coger la espalda.

Que Lunin se ponga los guantes y no Courtois también cambia la película, porque no hay nadie como el belga. Es un partido para disfrutar, y aunque se gane, no podemos olvidar que esto es una eliminatoria a 180 minutos. Nada es definitivo. El Madrid quiere ganarlo todo y no creo que se confíe, pero vamos a ver si la Real es capaz de aguarles la fiesta.