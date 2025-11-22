Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aramburu felicita a Barrene por su tremendo golazo en El Sadar Iñigo Royo

El 'Barrenazo', un gol que ya aspira a ganar el Premio Puskás

No es sólo que lo anoatara desde una distancia próxima a los 51 metros, sino es que además robó el cuero y tiró la pared con Gorrotxategi antes de su genialidad

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

¿Y si el premio Puskás va a parar a un jugador de la Real Sociedad? No será fácil y es imposible vaticinarlo, pero ... por lo menos la escuadra txuri-urdin ya tiene un aspirante, don Ander Barrenetxea Muguruza. Con su tremendo 'txitxarro' para coronar la primera victoria a domicilio de la temporada de la Real, ante Osasuna en El Sadar (1-3), el extremo donostiarra se perfila como claro aspirante a esa distinción que entrega la UEFA al mejor gol logrado durante la temporada en el fútbol profesional que lleva el nombre de Ferenc Puskás, estrella de la selección de la selección de Hungría. El criterio fundamental que se tiene en cuenta para entregar este galardón es el estético, en este caso un disparo desde el centro del campo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Localizan el cadáver del pastor desaparecido en las campas de Urbia el jueves
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Un oncólogo guipuzcoano, rumbo a Londres con la beca más codiciada de la SEOM
  4. 4

    «Nos han cancelado muchas comidas por culpa de la nevada»
  5. 5

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  6. 6 Pensiones 2026: Así queda el cálculo para las cuantías máximas y mínimas con su revalorización
  7. 7 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  8. 8

    Osakidetza pisa el acelerador en Gipuzkoa tres años después de la rebelión de las batas blancas
  9. 9

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  10. 10 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 'Barrenazo', un gol que ya aspira a ganar el Premio Puskás

El &#039;Barrenazo&#039;, un gol que ya aspira a ganar el Premio Puskás