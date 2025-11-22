El 'Barrenazo', un gol que ya aspira a ganar el Premio Puskás

¿Y si el premio Puskás va a parar a un jugador de la Real Sociedad? No será fácil y es imposible vaticinarlo, pero ... por lo menos la escuadra txuri-urdin ya tiene un aspirante, don Ander Barrenetxea Muguruza. Con su tremendo 'txitxarro' para coronar la primera victoria a domicilio de la temporada de la Real, ante Osasuna en El Sadar (1-3), el extremo donostiarra se perfila como claro aspirante a esa distinción que entrega la UEFA al mejor gol logrado durante la temporada en el fútbol profesional que lleva el nombre de Ferenc Puskás, estrella de la selección de la selección de Hungría. El criterio fundamental que se tiene en cuenta para entregar este galardón es el estético, en este caso un disparo desde el centro del campo.

El caso es que para este 2025 ya hay 11 tantos nominados para obtener el Premio Puskás y el de Barrene debería ser incluido para la siguiente edición. Los mejores goles comprendidos en el periodo entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025 son los siguientes: Alerrando de Vitória, Deiola del Cagliari, Pedro de la Vega del Seattle Sounders, Santiago Montiel de Independiente, Amr Nasser del Pharco de El Cairo, Carlos Orrantia del Atlas, Lucas Ribeiro del Mamelodi Sundowns, Declan Rice del Arsenal, Rizky Ridho del Persija, Kevin Rodrigues del Kasımpaşa y Lamine Yamal del Barcelona. Quizá en la siguiente lista, en el Puskás 2026, esté el de Barrene. El último vencedor fue Alejandro Grimaldo.

El gol de Barrene no es sólo un disparo soberbio desde unos 51 metros, nada más rebasar la línea de mediocampo de un estadio como El Sadar, con una longitud de 105 metros. Es que el extremo donostiarra roba ese balón y, antes de ejecutar ese golpeo potente y seco, hace la pared con Gorrotxategi. Herrera corre hacia atrás y se lanza desesperado para intentar blocar y, de hecho, llega a tocar el balón, pero no consigue frenarlo, dada su potencia.

El gol es una mezcla de calidad, valentía y potencia. Hay que tener el conocimiento de que se trata de un portero que sale mucho, la osadía de intentarlo y el talento para ejecutar semejante tiro. Un gol para la historia.

En la historia de la Real se recuerdan otros tres goles similares desde el centro del campo, el de Jon Andoni Goikoetxea a Chilavert en La Romareda, el de De Pedro al Mérida fuera y los de Iñigo Martínez al Athletic y al Betis en la misma temporada.