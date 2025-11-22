Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Barrene es felicitado efusivamente por sus compañeros tras su espectacular gol que redondeó el triunfo de la Real.

Barrene es felicitado efusivamente por sus compañeros tras su espectacular gol que redondeó el triunfo de la Real. Iñigo Royo

La Real remonta y por fin despega

Los de Sergio asaltan El Sadar con un partido notable en el que fue mejor y el equipo mira para arriba tras sumar 11 de 15 puntos

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:25

Comenta

La Real vuelve a asaltar un campo tremendamente complicado como El Sadar y por fin despega. La clara mejoría que viene demostrando el equipo meses ... atrás ya se concreta en puntos. Son once de quince para dar continuidad a un tramo de temporada en el que sin duda se mira para arriba. No podría ser de otra manera con la plantilla que tiene Sergio a su disposición, por mucho que por momentos parezca algo descompensada. Y sí, pidan un deseo, la Real rompió rachas en Pamplona. Remontó un partido, algo que no hacía desde marzo de 2024 en Granada, y volvió a ganar fuera de casa siete meses después. Algo tremendamente meritorio por el escenario del partido, por mucho que Osasuna esté en horas bajas. La Real cuajó una señora segunda mitad y solo fue inferior a balón parado, donde hay que insistir.

