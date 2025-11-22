Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi y Sergio Gómez celebran con Barrenetxea, de rodillas, el gol del donostiarra desde el centro del campo. Royo
El seguimiento a Barrenetxea

En El Sadar no siempre hace frío

El donostiarra vuelve tras lesión, disputa los últimos 30 minutos y anota un golazo desde el centro del campo para certificar la primera victoria a domicilio del curso

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:42

Comenta

Estamos a finales de noviembre y en El Sadar hace rasca. Aunque el de Pamplona es un estadio donde siempre es aconsejable acudir con algo ... de abrigo. Nunca viene de más echar mano de una rebequita si el partido es incluso en mayo. El termómetro apenas marcaba unos pocos grados este sábado en la capital navarra y, por eso, lo más importante cuando uno pisa el terreno de juego es echar una carrera para entrar en calor. No al trote cochinero. Al sprint. Es lo que hizo Ander Barrenetxea este sábado nada más poner un pie sobre el verde. Atacar la espalda de Juan Cruz para ganar línea de fondo y rascar un córner a favor de los guipuzcoanos.

