Zakharyan será titular hoy en El Sadar. Lobo Altuna

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Los txuri-urdin, con media docena de bajas, buscan su primer triunfo fuera de casa en un El Sadar plagado de minas

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:33

La Real Sociedad busca su primer triunfo fuera de casa ante un Osasuna en problemas tras encadenar cuatro encuentros sin ganar. El Sadar, el siempre complejo hogar rojillo, será el escenario de este derbi entre navarros y guipuzcoanos que buscan salir de la mitad baja de la tabla. Zakharyan es la gran novedad en el 'once' realista.

18:30

Minuto de silencio

Por las mujeres asesinadas por la violencia machista. Silencio absoluto en El Sadar

Enlace copiado

18:28

Pancarta

'El deporte contra la violencia machista'. Pancarta que portan los dos equipos, que posan juntos

Enlace copiado

18:28

Ambientzado

Ya salen los dos equipos. Precioso mosaico. Excepcional ambiente en la grada de El Sadar. Ayer nevó en Pamplona, pero Osasuna pudo entrenar

Enlace copiado

18:25

Imanol Troyano

Imanol Troyano

Arratsalde on!

Tiene que llegar la primera victoria a domicilio de la temporada y El Sadar se le ha dado especialmente bien a la Real en el último lustro a excepción del pasado año. Sergio mete a Zakharyan, ese falso extremo, como lo denominó, y se guarda dinamita en el banquillo con Kubo y Barrenetxea.

Enlace copiado

18:23

Una victoria para dar un salto con pértiga

El partido de esta tarde ha cobrado una trascendencia notable echando un vistazo a la clasificación de Primera. La Real podría alcanzar la mitad de la tabla en caso de triunfo y colocarse, por ejemplo, a punto del Athletic, que es octavo con 17 puntos tras ser goleado contra el Barcelona (4-0). Va siendo hora de obtener el primer triunfo fuera.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

18:20

Jorge Sainz

Jorge Sainz

Previa

Arratsaldeon! La Real en busca de su primera victoria fuera de casa, imprescindible si queremos abandonar la zona baja. No será fácil ya que Osasuna también está muy necesitado así que hace falta hoy dar la mejor versión si queremos sacar algo. A examen, Zakharyan en su primera titularidad. A ver si da un poco de fluidez al juego de ataque con su magia. Oportunidad de demostrar que tiene sitio en este equipo. Aihen es la otra novedad, para dar empaque atrás.

Enlace copiado

18:19

Piña y charla de Oyarzabal

Espectacular piña de los jugadores de la Real Sociedad sobre el campo al final del calentamiento y arenga de Mikel Oyarzabal a todos. Es necesaria la motivación para tratar de obtener el primer triunfo fuera. Cómo se oye a la afición realista.

Enlace copiado

18:16

Habrá mosaico

Indar Gorri ha hecho un gran recibimiento a su equipo a su llegada al campo, ya están animando y hay preparado un gran mosaico para antes del encuentro.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

18:11

Suena Life is life de Opus por la megafonía de El Sadar, en medio una muy interesante selección musical. También se oye a las dos hinchadas. La foto es de Iñigo Royo

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

18:07

Charlas entre 'amigos'

Son evidentes las buenas relaciones existentes entre Osasuna y la Real Sociedad y de hecho, cada vez que hay que organizar un amistoso, se ponen de acuerdo para jugar entre ellos. Antes del partido, se ha visto hablar a Sergio Francisco con su homólogo en el banquillo rojillo, Alessio Lisci, con Gorka Larrea como testigo. Además, Sergio también ha departido con Erik Bretos en el banquillo de visitantes.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

18:04

Primer partido 'invernal'

La Real jugará contra el enemigo, Osasuna, en unas condiciones muy particulares en El Sadar. De momento, seis grados de temperatura y cierta posibilidad de precipitación. Es el primer partido propiamente invernal, aunque en otoño, de la temporada.

La foto es de Iñigo Royo

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

18:02

Ya están calentando ambos equipos en el césped de El Sadar. A mediao hora del inicio del partido, no hay demasiada gente en la grada.

18:01

Sergio Francisco: «Oyarzabal está a un nivel máximo y queremos aprovecharlo»

Sergio Francisco

Propósito

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

17:53

Lisci: «La Real tiene un banquillo tremendo»

Alessio Lisci, antes del partido

Está preparado Budimir

Enlace copiado

17:51

Gran ambiente

Durante toda la jornada del sábado, pese a la ambiente gélido, ha existido un gran ambiente entre aficiones, con notable presencia de hinchada txuri-urdin en Iruñea. Espectacular la llegada del equipo a El Sadar. Así lo cuenta Beñat Barreto.

https://www.diariovasco.com/real-sociedad/nieve-respiro-aficion-real-20251122155855-nt.html

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

17:45

Osasuna, con Budimir en la recámara

No está Budimir en el 'once', pero sí se ha recuperado para formar parte de la convocatoria. Moncayola también se recupera a tiempo.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

17:24

Zakharyan, titular

La presencia de Zakharyan en el 'once' inicial es la gran novedad en el 'once' inicial de la Real Sociedad ante Osasuna, al que también retornan Aihen y Caleta-Car . Queda por saber si el centrocampista ruso comienza como extremo izquierdo o por dentro y hay cambio de sistema y se pasa a un 4-4-2.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

17:06

Buenos precedentes

A la Real se le está dando bien El Sadar en los últimos años, excepción hecha del tropezón del pasado curso con gol in extremis e irrelevante de Óskarrson. De los últimos ocho duelos oficiales en El Sadar, la Real ha ganado seis, entre ellos el inolvidable 3-4 de la Copa que terminó ganando la Real.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

16:57

A por el bautismo fuera

Sólo hay cinco equipos que todavía no han celebrado un solo triunfo fuera y uno de ellos es la Real Sociedad, que presenta un paupérrimo bagaje a domicilio: 3 puntos de 18. Empató en Valencia, Vigo y Elche y perdió en Oviedo, en Sevilla contra el Betis y en Montjuïc contra el Barcelona. Sin triunfos fuera no hay paraíso. En el último encuentro anterior al parón, arañó un punto al final en Elche.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

16:53

Arratsalde on!!!

Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del Osasuna-Real Sociedad, partido correspondiente a la jornada 13ª de Liga. Los txuri-urdin deben confirmar su evolución en el juego y su progreso en la clasificación tras sumar ocho puntos de los últimos 12 ante un cuadro navarro en problemas.

Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

Enlace copiado

