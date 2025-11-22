Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad

18:01

Sergio Francisco: «Oyarzabal está a un nivel máximo y queremos aprovecharlo»

Propósito

Con muchas ganas de ser muy agresivos y venir con intención de jugar en campo rival e intentar buscar esos tres puntos en casa, que están costando.

Victoria fuera

Para darle continuidad la racha y sentir que el grupo sienta que pude ir a cualquier campo e intentar ganar, necesitamos ganar. Hoy tenemos una oportunidad. A ver si lo conseguimos.

Rival

Osasuna en casa es un equipo que es muy fuerte, siempre basa en casa esos puntos que consigue sacar. Esperamos un partido muy difícil, pueden jugar con tres centrales o con línea de cuatro. Hemos preparado las dos posibilidades, a ver cómo se concreta. Vamos a intentar contrarrestarlo bien.

Mikel Oyarzabal

Nos aporta seguridad. Está en un gran momento, pero siempre ha dado un nivel muy alto, independientemente del pico de nivel en el que esté en ese momento. Ahora está al máximo y queremos seguir aprovechándolo.