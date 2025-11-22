Sigue en directo el Osasuna - Real Sociedad
Los txuri-urdin, con media docena de bajas, buscan su primer triunfo fuera de casa en un El Sadar plagado de minas
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:33
La Real Sociedad busca su primer triunfo fuera de casa ante un Osasuna en problemas tras encadenar cuatro encuentros sin ganar. El Sadar, el siempre complejo hogar rojillo, será el escenario de este derbi entre navarros y guipuzcoanos que buscan salir de la mitad baja de la tabla. Zakharyan es la gran novedad en el 'once' realista.
18:30
Minuto de silencio
Por las mujeres asesinadas por la violencia machista. Silencio absoluto en El Sadar
18:28
Pancarta
'El deporte contra la violencia machista'. Pancarta que portan los dos equipos, que posan juntos
18:28
Ambientzado
Ya salen los dos equipos. Precioso mosaico. Excepcional ambiente en la grada de El Sadar. Ayer nevó en Pamplona, pero Osasuna pudo entrenar
18:25
Arratsalde on!
Tiene que llegar la primera victoria a domicilio de la temporada y El Sadar se le ha dado especialmente bien a la Real en el último lustro a excepción del pasado año. Sergio mete a Zakharyan, ese falso extremo, como lo denominó, y se guarda dinamita en el banquillo con Kubo y Barrenetxea.
18:23
Una victoria para dar un salto con pértiga
El partido de esta tarde ha cobrado una trascendencia notable echando un vistazo a la clasificación de Primera. La Real podría alcanzar la mitad de la tabla en caso de triunfo y colocarse, por ejemplo, a punto del Athletic, que es octavo con 17 puntos tras ser goleado contra el Barcelona (4-0). Va siendo hora de obtener el primer triunfo fuera.
18:20
Previa
Arratsaldeon! La Real en busca de su primera victoria fuera de casa, imprescindible si queremos abandonar la zona baja. No será fácil ya que Osasuna también está muy necesitado así que hace falta hoy dar la mejor versión si queremos sacar algo. A examen, Zakharyan en su primera titularidad. A ver si da un poco de fluidez al juego de ataque con su magia. Oportunidad de demostrar que tiene sitio en este equipo. Aihen es la otra novedad, para dar empaque atrás.
18:19
Piña y charla de Oyarzabal
Espectacular piña de los jugadores de la Real Sociedad sobre el campo al final del calentamiento y arenga de Mikel Oyarzabal a todos. Es necesaria la motivación para tratar de obtener el primer triunfo fuera. Cómo se oye a la afición realista.
18:16
Habrá mosaico
Indar Gorri ha hecho un gran recibimiento a su equipo a su llegada al campo, ya están animando y hay preparado un gran mosaico para antes del encuentro.
18:11
Suena Life is life de Opus por la megafonía de El Sadar, en medio una muy interesante selección musical. También se oye a las dos hinchadas. La foto es de Iñigo Royo
18:07
Charlas entre 'amigos'
Son evidentes las buenas relaciones existentes entre Osasuna y la Real Sociedad y de hecho, cada vez que hay que organizar un amistoso, se ponen de acuerdo para jugar entre ellos. Antes del partido, se ha visto hablar a Sergio Francisco con su homólogo en el banquillo rojillo, Alessio Lisci, con Gorka Larrea como testigo. Además, Sergio también ha departido con Erik Bretos en el banquillo de visitantes.
La foto es de EFE.
18:04
Primer partido 'invernal'
La Real jugará contra el enemigo, Osasuna, en unas condiciones muy particulares en El Sadar. De momento, seis grados de temperatura y cierta posibilidad de precipitación. Es el primer partido propiamente invernal, aunque en otoño, de la temporada.
La foto es de Iñigo Royo
18:02
Ya están calentando ambos equipos en el césped de El Sadar. A mediao hora del inicio del partido, no hay demasiada gente en la grada.
18:01
Sergio Francisco: «Oyarzabal está a un nivel máximo y queremos aprovecharlo»
Sergio Francisco
Propósito
Con muchas ganas de ser muy agresivos y venir con intención de jugar en campo rival e intentar buscar esos tres puntos en casa, que están costando.
Victoria fuera
Para darle continuidad la racha y sentir que el grupo sienta que pude ir a cualquier campo e intentar ganar, necesitamos ganar. Hoy tenemos una oportunidad. A ver si lo conseguimos.
Rival
Osasuna en casa es un equipo que es muy fuerte, siempre basa en casa esos puntos que consigue sacar. Esperamos un partido muy difícil, pueden jugar con tres centrales o con línea de cuatro. Hemos preparado las dos posibilidades, a ver cómo se concreta. Vamos a intentar contrarrestarlo bien.
Mikel Oyarzabal
Nos aporta seguridad. Está en un gran momento, pero siempre ha dado un nivel muy alto, independientemente del pico de nivel en el que esté en ese momento. Ahora está al máximo y queremos seguir aprovechándolo.
17:53
Lisci: «La Real tiene un banquillo tremendo»
Alessio Lisci, antes del partido
Está preparado Budimir
Iremos viendo si es necesario y si es necesario, veremos cuándo.
Preparado Moncayola
Sí, entendemos que sí, por eso empieza.
Planteamiento de Osasuna
Un partido donde ellos estén incómodos. En esa dirección hemos trabajado. A ver si lo conseguimos.
Diferencia entre los dos tiempos
Lo tengo muy localizado. No creo que sea físico. Estamos en ello. Hoy no va a ser muy fácil porque el banquillo de la Real es tremendo. Confío plenamente en el equipo.
17:51
Gran ambiente
Durante toda la jornada del sábado, pese a la ambiente gélido, ha existido un gran ambiente entre aficiones, con notable presencia de hinchada txuri-urdin en Iruñea. Espectacular la llegada del equipo a El Sadar. Así lo cuenta Beñat Barreto.
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/nieve-respiro-aficion-real-20251122155855-nt.html
17:45
Osasuna, con Budimir en la recámara
No está Budimir en el 'once', pero sí se ha recuperado para formar parte de la convocatoria. Moncayola también se recupera a tiempo.
17:24
Zakharyan, titular
La presencia de Zakharyan en el 'once' inicial es la gran novedad en el 'once' inicial de la Real Sociedad ante Osasuna, al que también retornan Aihen y Caleta-Car . Queda por saber si el centrocampista ruso comienza como extremo izquierdo o por dentro y hay cambio de sistema y se pasa a un 4-4-2.
17:06
Buenos precedentes
A la Real se le está dando bien El Sadar en los últimos años, excepción hecha del tropezón del pasado curso con gol in extremis e irrelevante de Óskarrson. De los últimos ocho duelos oficiales en El Sadar, la Real ha ganado seis, entre ellos el inolvidable 3-4 de la Copa que terminó ganando la Real.
16:57
A por el bautismo fuera
Sólo hay cinco equipos que todavía no han celebrado un solo triunfo fuera y uno de ellos es la Real Sociedad, que presenta un paupérrimo bagaje a domicilio: 3 puntos de 18. Empató en Valencia, Vigo y Elche y perdió en Oviedo, en Sevilla contra el Betis y en Montjuïc contra el Barcelona. Sin triunfos fuera no hay paraíso. En el último encuentro anterior al parón, arañó un punto al final en Elche.
16:53
Arratsalde on!!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco del Osasuna-Real Sociedad, partido correspondiente a la jornada 13ª de Liga. Los txuri-urdin deben confirmar su evolución en el juego y su progreso en la clasificación tras sumar ocho puntos de los últimos 12 ante un cuadro navarro en problemas.
