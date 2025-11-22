El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
Valoración individual de los realistas en la gran victoria txuri-urdin en El Sadar, con genialidad final de Barrene
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:59
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante Osasuna en El Sadar. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
Solo tuvo que intervenir en centros laterales en los que salió de puños, donde tiene que seguir mejorando. En el gol de Catena no puede hacer nada porque el central remata solo. Espléndido en la primera jugada del partido para aguantar de pie con Raúl y desviar el balón sin cometer falta.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
No tenía un partido fácil porque Oroz era su marca, pero el navarro se metía mucho por dentro obligándole a salir de sitio. Tuvo un remate franco desde la frontal, pero su disparo fue flojo e inofensivo cuando tenía buena posición. Frenó bien a Víctor cuando éste cambió de banda.
Jon Martín
Defensa
Espectacular partido del lasartearra ante un delantero móvil como Raúl, que también va francamente bien de cabeza. Fue el mejor de la zaga, dominó por completo el área e hizo mejores a sus compañeros. Limpia salida de balón, pero es que ganó duelos uno tras otro. Pena ese remate.
Duje Caleta-Car
Defensa
Partido de menos a más, aunque siendo un internacional croata tiene que subir el nivel de manera obligatoria y cuanto antes. Está flojísimo en la acción del gol de Catena, que le deja atrás casi sin pestañear cuando mide 1,92 metros. Efectivo en la segunda mitad despejando balones.
Aihen Muñoz
Defensa
Sorpresa en el once cuando Gómez lo estaba jugando todo. Lo cierto es que Víctor apenas pudo aparecer por derecha y no sufrió en exceso con un extremo que es un peligro constante. Asomó algo en ataque, pero su misión esta vez era otra. Cumplió sin alardes cuando no era fácil.
Carlos Soler
Centrocampista
Por fin completa un partido sobresaliente y no solo por tramos. Tras esos primeros cinco minutos, se echó el equipo a su espalda para aglutinar balón y dar continuidad a sus jugadas. Herrera le saca un golazo y tuvo otro remate franco. Pase milimétrico en el gol de Brais.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Mejor del partido
Partido de consagración. Dominó el partido con y sin balón con una soltura insultante para alguien que suma un puñado de partidos en Primera. Espectacular corte a Víctor, tiene una facilidad pasmosa para corregir y robar. Gran pase a Oyarzabal en el 67. Motor para tirar desmarques en el 97.
Brais Méndez
Centrocampista
No estaba cuajando un buen partido, pero Brais ha demostrado en la Real que tiene gol. Cierto es que el remate pega en Cruz y si no probablemente no hubiese superado a Herrera. El gol le vino bien para crecerse, cuando no era sencillo porque vio una pronta amarilla. Debe ir a más.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Sorpresa en el once para jugar como falso extremo entrando mucho hacia dentro. Bastante participativo, cometió un error que pudo costar caro. Tocó bastante balón y trató de encontrar pases por dentro. Dos remates desde fuera que con su golpeo deben ser mucho más peligrosos.
Gonçalo Guedes
Atacante
De nuevo efectivo con otra jugada soberbia en la que vuelve a ejecutar en dos toques. El control con la derecha para rematar con la izquierda al palo largo lo es todo. Golazo. Antes trató de poner un centro con el exterior a Oyarzabal que se marchó largo. Le blocaron un remate desde el suelo.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Partido de pelea ante dos castillos como Catena y Boyomo. Por momentos jugó como extremo derecho para abandonar la punta. Maravilloso en la jugada de Guedes. Regate en dos toques y asistencia sutil con el exterior para dejar al luso delante de Herrera. Pena ese remate.
Take Kubo
Atacante
No hizo demasiado hasta que Osasuna se quedó con uno menos. Ahí si tiró diagonales. Remate fácil al medio.
Ander Barrenetxea
Atacante
El golazo de la temporada para sentenciar. Golpe precioso desde medio campo.
Sergio Gómez
Defensa
Por sorpresa fue suplente. Se pudo hacer mucho daño con una entrada peligrosa de Arguibide. Se quedó en el golpe.
Pablo Marín
Centrocampista
Piernas para poder dominar aún más el centro del campo. Para entonces la Real ya tenía el partido donde quería.
Aritz Elustondo
Defensa
Para despejar balones con línea de cinco.
Baja
No reacciona
Duje Caleta-Car
Sigue sin justificar su fichaje. Monumental despiste en el gol de Osasuna. Otro más.
Sube
Trabajo y precisión
Carlos Soler
Apareció en los mejores momentos de la Real y lo intentó desde la frontal. Por fin asoma su calidad.
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal45
Ander Barrenetxea36
Jon Gorrotxategi35
Sergio Gómez34
Álex Remiro31
Brais Méndez31
Gonçalo Guedes31
Igor Zubeldia31
Carlos Soler30
Jon Mikel Aramburu29
Take Kubo24
Aihen Muñoz21
Duje Caleta-Car20
Pablo Marín19
Jon Martín18
Arsen Zakharyan16
Beñat Turrientes16
Sadiq Umar8
Álvaro Odriozola7
Mikel Goti7
Orri Óskarsson7
Aritz Elustondo6
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Luka Sucic4
Unai Marrero2
El árbitro: Busquets Ferrer
Permitió contactos y dejó jugar, algo que siempre viene bien en un estadio como El Sadar. No tuvo complicaciones y acierta en la roja de Arguibide porque la entrada es peligrosa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión