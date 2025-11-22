Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los realistas, incluidos los suplentes que no participaron, celebran el gol de Barrene con el donostiarra Iñigo Royo

El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna

Valoración individual de los realistas en la gran victoria txuri-urdin en El Sadar, con genialidad final de Barrene

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:59

Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante Osasuna en El Sadar. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

