La suerte es de los valientes
San Sebastián
Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:49
-
1
Barrene
Volvió el 7 a lucir la txuri-urdin y salió al campo decidido a marcar diferencias. Buscó una y otra vez el balón y cada ... vez que lo tuvo no paró de intentar regates, buscar superioridades y ventajas. Fue el más valiente del partido hasta para buscar un gol (casi) imposible que esta vez tuvo premio. Me alegro por él. Ojalá siga en esta línea.
-
2
La dupla armera
Oyarzabal y Gorrotxa fueron los mejores este sábado en El Sadar. El capitán volvió a dar otra lección de jugar a fútbol, sin demasiado acierto de cara al gol es cierto, pero cada regate, control y pase fueron oro. Y el '4' es un diamante en bruto que le está cogiendo el tranquillo a la Primera y que seguro nos va a dar muchas alegrías.
-
3
Soler
He de reconocer que no acabé de comprender mucho su fichaje y que hasta ahora me había dejado frío su juego. Pero este sábado vi algunos brotes verdes que me hacen ser optimista. Confirmar esa mejoría con un gol desde fuera del área al Villarreal sería fantástico.
-
4
Erik Bretos
Me imagino que como director de fútbol de la Real algo tendrá que decir del fichaje de Caleta-Car. Porque al croata está claro que no le podemos pedir más. Me imagino que él hace lo que puede y ya vemos cuál es su nivel. Pero estaría bien que Bretos respondiera qué vio en él. La Real no puede tener un extranjero así en su plantilla.
-
5
'Sorteo' de entradas
Tercer año consecutivo sin tener suerte en el 'sorteo' de las entradas para ir a Iruñea. Sé que existe enfado entre muchos socios con este tema. Como idea, ¿y si se rota? Los que han ido este año que no entren en el sorteo del año que viene... igual así otros socios tenemos opciones.
