Guedes celebra su gol, el segundo de la Real en el choque ante Osasuna. Royo
Los cinco penaltis

La suerte es de los valientes

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:49

  1. 1

    Barrene

Volvió el 7 a lucir la txuri-urdin y salió al campo decidido a marcar diferencias. Buscó una y otra vez el balón y cada ... vez que lo tuvo no paró de intentar regates, buscar superioridades y ventajas. Fue el más valiente del partido hasta para buscar un gol (casi) imposible que esta vez tuvo premio. Me alegro por él. Ojalá siga en esta línea.

Te puede interesar

