Arraun Lagunak y Orio, recientemente galardonados por Adegi DV

Anoeta homenajeará este miércoles a Arraun Lagunak y Orio, ganadores en La Concha

La surfista zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo, recibirá su tributo en los prolegómenos del encuentro ante el Sevilla del 26 de octubre

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:52

Será un partido marcado por la tensión en su desarrollo, pero también por la emoción en sus prolegómenos. Antes del partido que enfrenta a la Real Sociedad con el Mallorca en Anoeta este miércoles (21.30 horas) en Anoeta, la afición txuri-urdin tendrá la oportunidad de rendir el homenaje que merecen las embarcaciones de Arraun Lagunak y Orio, brillantes vencedores de la Bandera de la Concha en la categoría femenina y masculina respectivamente. Informa la Real de que los integrantes de ambos clubes clubes realizarán el saque de honor antes del comienzo de ese choque con tintes dramáticos. El remo guipuzcoano, a diferencia del equipo txuri-urdin de fútbol, sí brindó una alegría en los dos primeros domingos de septiembre a la afición.

Se trata de un encuentro en el que la Real necesita el apoyo y la comprensión de su afición porque es sumamente urgente sumar la primera victoria, pero la previsión es que la asistencia no sea la mejor, por la situación deportiva del equipo, pero sobre todo por el tardío horario de inicio y finalización del choque en un día de labor como es el miércoles.

Por su parte, la zumaiarra Janire González-Etxabarri, proclamada recientemente campeona del mundo en los ISA World Surfing Games 2025, será homenajeada en el encuentro de la jornada 10, en el partido ante el Sevilla F, previsto para el próximo 26 de octubre.

