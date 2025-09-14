La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

La zumaiarra Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona del mundo de surf en El Salvador. La surfista guipuzcoana de 22 años se impuso en ... la final a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez para llevarse el entorchado planetario y redondear una temporada espectacular.

Janire ha vuelto a evidenciar que se trata de una de las referentes del surf mundial en la final de este Mundial organizado por la ISA en La Bocana, El Salvador. La zumaiarra ha demostrado su poderío sobre la tabla en todas las rondas. Ya en la primera se impuso con holgura a sus primeras rivales: la chilena Rafaella Montesi, la venezolana Kellyani Flores y la húngara Blanka Sebestyén, con una puntuación de 8.00 que ya auguraba opciones realistas de victoria final. En la segunda ronda, alcanzó los 14.10 y sus víctimas fueron la salvadoreña Julissa Garcia (9.37), la filipina Nilbie Blancada (8.00) y la canadiense Catherine Bruhwiler (4.34). En la tercera, le superó la peruana Sol Aguirre, pero eliminó a la holandesa Zoie Zietz y a la ecuatoriana Génesis Borja.

Ganadora en el 'derbi' contra Erostarbe

La cuarta fue quizá la más emocionante, entre otras cosas porque se midió a la zarauztarra Nadia Erostarbe en el derbi de la costa guipuzcoana y se impuso Janire por 0.07 puntos. La vencedora de la manga fue la portuguesa Yolanda Sequeira con una puntuación de 13.17, seguida por Gonzalez-Etxabarri con 12.67, Nadia Erostarbe con 12.60 y la brasileña Sophia Medina con 9.67. En la siguiente ronda, la surfista de Zumaia sucumbió ante la gran Sally Fitzgibbons y Ellie Harrison, ambas australianas. Janire fue relegada a la tercera plaza y tuvo que acariciar la gloria mundialista por el camino de la repesca. En la ronda 8 a la que accedió directamente derrotó a Sol Aguirre y a la brasileña Laura Raupp y en la 9, a Nanaho Tsuzuki, Sol Aguirre y la estadounidense Eden Walla.

La intriga se apoderó del destino de Janire en décima ronda de la repesca, donde volvió a ser derrotada por Sally Fitzgibbons y se jugó la plaza en la final hasta el último instante con Ellie Harrison. Y en la final, la surfista guipuzcoana ha ofrecido una demostración de solidez para colocarse en primera posición una vez transcurridos los primeros tres minutos. Y nadie consiguió ya desbancarle. Tras unas primeras olas puntuadas con 7.50 y un 7.07, culminó su participación con una puntuación de 14.57, por delante de Sequeira (13.57), Fitzgibbons (13.57) y Rodríguez (8.53). La primera en felicitarle ha sido su hermana Annette, también surfista de mucho nivel, con la que se ha fundido en un gran abrazo.

Pese a su corta edad, la trayectoria de Janire Gonzalez-Etxabarri es imperial, coronada ahora con este campeonato del mundo. La surfista de 20 años, laureada en categorías inferiores, ha competido de forma continuada en las Challenger Series tanto en 2024 como en 2025. En el circuito de las Qualifying Series acumula este año tres segundos puestos (Taghazout Bay, Lacanau Pro, Broadmasters Open) y un quinto puesto (Ballito Open) y un séptimo (ABANCA Pantin Classic). En 2024 disputó su primer Mundial ISA absoluto, terminando en el puesto 15, y consiguiendo el billete para disputar sus primeros Juegos Olímpicos. En los Juegos de París, en la temida ola de Teahupo'o, en Tahiti, concluyó en el puesto 17.