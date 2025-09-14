Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Janire González-Etxabarri celebra su victoria en El Salvador ISA

La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

Con sólo 20 años, se impone en la final a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez

Á.L.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:44

La zumaiarra Janire González-Etxabarri se ha proclamado campeona del mundo de surf en El Salvador. La surfista guipuzcoana de 22 años se impuso en ... la final a la portuguesa Sequeira, a la australiana Fitzgibbons y a la peruana Rodríguez para llevarse el entorchado planetario y redondear una temporada espectacular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  5. 5 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  6. 6 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  7. 7 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  10. 10

    Talleres de Gipuzkoa cambian cada día decenas de airbags defectuosos por un error de fábrica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador

La zumaiarra Janire González-Etxabarri, campeona del mundo de surf en El Salvador