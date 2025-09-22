Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aritz Elustondo, antes de un entrenamiento Morquecho

Aritz vuelve lesionado de Sevilla: problemas para la zaga

El de Beasain sufrió una contusión en una costilla en el entrenamiento posterior al encuentro y hoy se conocerá el alcance exacto de la dolencia: Sergio ya no puede contar con Jon Martín y Beitia

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:14

Los equipos necesitados de puntos y con cierta zozobra son imanes para atraer problemas de toda índole. La historia lo demuestra y la Real Sociedad ... no es una excepción. A expensas de conocer el alcance exacto de la dolencia, Aritz Elustondo volvió lesionado de Sevilla, circunstancia que agrava la situación de una defensa que está sufriendo mucho en en este arranque de temporada. El central de Beasain sufrió una contusión en una costilla en un choque del entrenamiento del sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del Betis. Se entiende que la Real facilitará el parte médico en las próximas horas para conocer las consecuencias de todo esto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  6. 6

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  7. 7 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  8. 8

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aritz vuelve lesionado de Sevilla: problemas para la zaga

Aritz vuelve lesionado de Sevilla: problemas para la zaga