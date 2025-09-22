Aritz vuelve lesionado de Sevilla: problemas para la zaga

Los equipos necesitados de puntos y con cierta zozobra son imanes para atraer problemas de toda índole. La historia lo demuestra y la Real Sociedad ... no es una excepción. A expensas de conocer el alcance exacto de la dolencia, Aritz Elustondo volvió lesionado de Sevilla, circunstancia que agrava la situación de una defensa que está sufriendo mucho en en este arranque de temporada. El central de Beasain sufrió una contusión en una costilla en un choque del entrenamiento del sábado por la mañana en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del Betis. Se entiende que la Real facilitará el parte médico en las próximas horas para conocer las consecuencias de todo esto.

Así las cosas, si se confirma que Aritz se pierde el próximo o los próximos encuentros, Sergio comienza a tener un problema numérico en la zaga, especialmente en su eje. Y es que desde este partido ante el Mallorca del miércoles y durante dos o tres más a partir de ahora, no va a poder contar con Jon Martín, que este lunes cruza el Océano Atlántico para disputar el Mundial Sub-20 en Chile con la selección española. Con Pacheco cedido en el Alavés, la alternativa a los dos titulares -Zubeldia y Caleta-Car- es el 'potrillo' Luken Beitia, que también está lesionado, aunque es imposible saber lo que tiene porque no se ofrece esa información sobre los futbolistas del filial. Otro de los posibles recambios, el nipón del Sanse Kazunari Kita, también está inhabilitado para el próximo mes porque está convocado asimismo por la selección de Japón para el Mundial Sub-20.

Aritz podía ser una alternativa válida de cara a la 'final' del miércoles ante el Mallorca. Y es que es evidente que Caleta-Car no está funcionando en sus primeros partidos en la Real y tampoco Zubeldia está rayando siquiera cerca de su mejor nivel. Una hipotética baja de Aritz también sería perjudicial para el carril derecho, donde sólo está Jon Mikel Aramburu. Rupérez también está lesionado -pasa lo mismo que con Beitia: no se sabe nada porque es del Sanse- y Odriozola sólo tiene ficha y dorsal, no opciones de meterse en la dinámica, al parecer. Aritz es el llamado a relevar a Aramburu cuando éste necesita ser sustituido, como el pasado viernes en La Cartuja.