Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cucho supera con facilidad a Remiro en La Cartuja EP
Real Sociedad

Nueve goles muy mal defendidos

La Real es el tercer equipo que más tantosha recibido en contray en ninguno de ellos la acción está debidamente ejecutada por los realistas

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:00

La Real ha demostrado aspectos muy positivos en ataque pese a que ha marcado menos goles de los que ha podido generar. Pero el problema ... no es ese, como sí sucedió por momentos en la Real de Imanol cuando no se conseguía perforar la red rival. El equipo de Sergio en defensa es un conjunto blandísimo al que se le hace gol con muy poco. El rival no tiene que hacer grandes jugadas ni colectivas ni individuales como para superar a Remiro, algo que está poniendo los partidos muy cuesta arriba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  5. 5 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria
  6. 6

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  7. 7

    Reanudada la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona, después de siete horas cortada por la caída de postes sobre la vía
  8. 8 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  9. 9

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  10. 10

    Así será el día de Jolie (y así fue la noche de Pombo)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nueve goles muy mal defendidos

Nueve goles muy mal defendidos