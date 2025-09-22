Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi recibe la cartulina amarilla tras una dura entrada a Lo Celso el viernes en La Cartuja. EP

La Real es el equipo que más tarjetas recibe en Liga solo por detras del Sevilla

Los de Sergio Francisco acumulan un total de 14 amarillas en tan solo cinco partidos contra 17 de los andaluces

Álvaro Guerra

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 07:51

El comienzo de Liga ya ha mostrado la mala situación que arrastra la Real. El conjunto guipuzcoano ha pasado en muy poco tiempo de ser ... uno de los equipos más sólidos y fiables en defensa a convertirse, tras solo cinco jornadas, en el segundo más amonestado de toda la competición, con la llamativa cifra de 14 tarjetas amarillas vistas, solo por detrás del Sevilla.

