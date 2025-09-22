La Real es el equipo que más tarjetas recibe en Liga solo por detras del Sevilla

El comienzo de Liga ya ha mostrado la mala situación que arrastra la Real. El conjunto guipuzcoano ha pasado en muy poco tiempo de ser ... uno de los equipos más sólidos y fiables en defensa a convertirse, tras solo cinco jornadas, en el segundo más amonestado de toda la competición, con la llamativa cifra de 14 tarjetas amarillas vistas, solo por detrás del Sevilla.

Hace tan solo unas temporadas la Real era ejemplo de rigor y seguridad con Le Normand y Zubeldia en la pareja de centrales, acompañados por Zubimendi y Merino en la medular. Una zaga que rendía casi de memoria y ponía la base de su éxito de resultados en la fiabilidad que tenía atrás. Hoy en día, en cambio, los números alertan y el runrún es inevitable.

El contraste no puede ser mayor. Los realistas han pasado a defender mal y en cada partido se pueden ver acciones que lo reflejan. El equipo dirigido por Sergio Francisco arrastra numerosas carencias y sufre más que nunca en las transiciones, lo que genera desajustes y obliga a sus futbolistas a cortar jugadas casi siempre al límite.

La Real sufre más que nunca en las transiciones defensivas y muchos jugadores tienen que cortar las jugadas al límite

Basta con echar un vistazo a partidos como la reciente derrota ante el Betis en La Cartuja, el empate contra el Espanyol en Anoeta o la contra en Oviedo que dio lugar al 1-0. Siempre ha habido acciones a corregir. En todos ellos la Real ha sufrido para anticiparse a los atacantes rivales y rara vez ha conseguido que las líneas no quedaran desconfiguradas. Dos amarillas contra el Valencia, otro par contra Espanyol y Madrid, una ante el Oviedo y siete frente al Betis en Sevilla el pasado viernes es un número muy alto. En ese mismo encuentro los guipuzcoanos no paraban de recibir peligro constantemente y los que estaban en el terreno de juego parecían que eran incapaces de parar los ataques del conjunto de Manuel Pellegrini.

El resultado en conjunto de todas estas jornadas, más allá de los goles encajados (9 en cinco partidos), que ya son preocupantes, son la media de 2,8 tarjetas amarillas por encuentro que ha visto el equipo. Cuesta creerlo porque muchos no recordarán un equipo tan frágil en defensa y que le atacaban con tanta facilidad.

Solo el Sevilla con 17 tarjetas supera la cifra de los realistas. Caleta-Car y Zubeldia son precisamente los jugadores que más cartulinas han visto, ambos con dos. En la lista les siguen perfiles que hacen más labores defensivas que ofensivas: Aramburu, Aihen, Martín y Turrientes. Por otro lado, Marín, Barrene, Brais y Soler también han sido amonestados.

Está claro que el inicio de competición no ha sido el esperado. Son los propios jugadores los que han admitido que a este nivel no da para competir. Para empezar a conseguir victorias hay que defender bien y el número de tarjetas amarillas recibidas es demasiado significativo.