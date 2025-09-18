Jon Martín, convocado para el Mundial Sub-20, se perderá entre tres y cuatro partidos

Problema para la Real, pero alivio para el Sanse. Jon Martín será el único representante de la Real Sociedad en el Mundial Sub-20 ... que comienza dentro de 10 días en Chile, por lo que el central se perderá entre tres y cuatro partidos con el primer equipo txuri-urdin. Sin embargo, Arkaitz Mariezkurrena y Tomy Carbonell, que disputaron los dos últimos amistosos de este combinado, no pasan el corte, no están entre los 21 seleccionados por Paco Gallardo y, por lo tanto, podrán seguir siendo alineados por Jon Ansotegi en los siguientes partidos del filial realista en Segunda.

Convocatoria de la selección española Sub-20

Jon Martín podrá ser convocado y alineado en el eje de la zaga de la Real en este próximo partido contra el Betis de este viernes 19 (21 horas), pero a partir de ahí ya debe hacer las maletas, toda vez que cruzan el charco el próximo lunes, día 22, por lo que no podrá ser de la partida ni el miércoles 24 contra el Mallorca, ni el domingo 28 ante el Barcelona, ni contra el Rayo en Anoeta el 4 o 5 de octubre. Queda por ver hasta dónde llega la selección Sub-20 y si el defensa donostiarra está disponible para el duelo en Balaídos del fin de semana del 18 y el 19 de octubre. Si España es eliminada en cuartos de final (entre el 11 y el 13 de octubre) o antes, no habrá problemas.

La selección española debuta en el Mundial el 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en Santiago de Chile. Luego se medirá a México el 1 de octubre y a Brasil, el viernes 3 en la fase de grupos. La final está prevista para el 20 de octubre.