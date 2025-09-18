Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jon Martín Estrada

Jon Martín, convocado para el Mundial Sub-20, se perderá entre tres y cuatro partidos

Alivio para Ansotegi y el Sanse porque Mariezkurrena y Carbonell no pasan el corte y no están entre los 21 elegidos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:34

Problema para la Real, pero alivio para el Sanse. Jon Martín será el único representante de la Real Sociedad en el Mundial Sub-20 ... que comienza dentro de 10 días en Chile, por lo que el central se perderá entre tres y cuatro partidos con el primer equipo txuri-urdin. Sin embargo, Arkaitz Mariezkurrena y Tomy Carbonell, que disputaron los dos últimos amistosos de este combinado, no pasan el corte, no están entre los 21 seleccionados por Paco Gallardo y, por lo tanto, podrán seguir siendo alineados por Jon Ansotegi en los siguientes partidos del filial realista en Segunda.

