Vuelta al tajo sin Aritz, pero con apoyo

La Real Sociedad se ha entrenado en Zubieta sin Aritz Elustondo, pero con apoyo. Los futbolistas han saltado al campo con la ausencia del ... central de Beasain, víctima de una contusión costal en el entrenamiento del sábado en Sevilla como ha informado DV, pero con la amable confirmación de que los componentes de la grada de animación estan con ellos. 'Onean zein txarrean...Bultzada' ha sido el mensaje que contenía una pancarta colgada por el grupo de aficionados ubicado en la Grada Zabaleta. 'En las buenas y en las malas...Bultzada'.

La principal novedad en la sesión ha sido la ausencia de Aritz Elustondo, que se ha ejercitado por su cuenta junto a un preparador físico. Todavía muy dolorido, es seria duda para el encuentro del miércoles ante el Mallorca porque no es grave su lesión en la costilla, para tranquilidad de Sergio Francisco, inhabilitado para echar mano de Jon Martín, ya concentrado con la selección española sub-20, y de los tres centrales del Sanse: Beitia también está lesionado, Kita se encuentra con la selección de Japón y jugará el Mundial sub-20 y Peru Rodríguez, al tener 23 años, sólo podría ser recuperado en el mes de enero, igual que el centrocampista Mikel Rodríguez. La Real no va a emitir un parte médico de Aritz Elustondo, señal de que no tiene rotura en la costilla ni una dolencia importante.

El que ha vuelto a ejercitarse con normalidad es Sadiq Umar, que el miércoles tiene una nueva opción de entrar en la convocatoria, mucho mayor si al final no llega Aritz. También lo ha hecho Odriozola, presente en las últimas convocatorias, pero sin opciones de jugar. El único representante del filial ha sido el portero Aitor Fraga.