Los realistas se entrenan en el 'z7' de Zubieta con una pancarta de apoyo de Bultzada RS

Vuelta al tajo sin Aritz, pero con apoyo

Los realistas se entrenan en en 'z7' con una pancarta de respaldo de Bultzada y sin central del Beasain, que se ejecita al margen, Óskarrson y Yangel

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:38

La Real Sociedad se ha entrenado en Zubieta sin Aritz Elustondo, pero con apoyo. Los futbolistas han saltado al campo con la ausencia del ... central de Beasain, víctima de una contusión costal en el entrenamiento del sábado en Sevilla como ha informado DV, pero con la amable confirmación de que los componentes de la grada de animación estan con ellos. 'Onean zein txarrean...Bultzada' ha sido el mensaje que contenía una pancarta colgada por el grupo de aficionados ubicado en la Grada Zabaleta. 'En las buenas y en las malas...Bultzada'.

