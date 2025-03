Amorim: «Poder ganar la Europa League nos dará energía»

El Manchester United se juega casi toda su temporada en los 90 minutos que dirime este jueves (21 horas) contra la Real Sociedad en Old ... Trafford, pero para los informadores ingleses son más relevantes el futuro del club y otros aspectos como la relación del entrenador con la directiva, las críticas del propietario de la franquicia a algunos jugadores o el futuro Old Trafford para 100.000 espectadores. De hecho, ni hubo pregunta ni hubo alusión al equipo de Imanol Alguacil.

Amorim fue muy explícito con la situación física de sus jugadores más dudosos de cara a este choque: «Mason Mount llega demasiado pronto. Leny [Yoro] está fuera, no jugará ni este partido ni el próximo, Harry [Maguire] no puede jugar este partido, pero espero contar con él para el domingo. Manu [Manuel Ugarte] está en la convocatoria». Por lo tanto, con respecto al duelo de Anoeta, es baja Yoro, por lo que entrará Lindelof en el 'once', y es alta Ugarte, que pugna con Casemiro por un puesto en el centro del campo.

La única vía del United, que está a 13 puntos de los puestos europeos, para obtener un puesto continental este curso es ganando a la Real, pasando esta eliminatoria y alzándose con el título de la Europa League. Esta posibilidad «nos dará más energía para continuar la temporada; no va a cambiar mucho, pero puede darnos energía», señala el entrenador del United, deseoso de tener estímulos en esta temporada tan triste para los mancuanianos.

En torno a esas declaraciones de Jim Ratcliffe, propietario y mandamás del United, en las que afirmaba que había jugadores que no son lo suficientemente buenos para jugar en el United o están sobrepagados -y citó a algunos como Casemiro y Hojlund-, Amorim afirma: «Siendo sinceros, todos, los jugadores y yo, estamos rindiendo por debajo de lo esperado esta temporada. Me incluyo en eso. Hablamos de Casemiro, por ejemplo, y es un jugador que lo ha ganado todo. Todos pueden hacerlo mucho mejor. El objetivo es cambiar su opinión y la de todos los demás». No quiso entrar en polémicas el técnico luso. Fue más allá al clarificar que ningún jugador se dirigió a él para comentar o lamentar las afirmaciones del dueño del club: «No, nada. Disfruté mucho del entrenamiento de hoy».

Es más, Amorim aprecia una gran actitud y predisposición en sus jugadores, sobre todo de cara a este partido contra la Real: «Si eres un jugador de élite y juegas en este club, incluso yo... dicen que no soy lo suficientemente bueno. En los entrenamientos siento que lo desean con todas sus fuerzas, sobre todo mañana», dice el técnico.

Al entrenador le preguntaron por el futuro, pero no por el más inmediato y por este encuentro ante la Real Sociedad, sino por los propósitos a medio y largo plazo: «Tenemos un plan claro para la próxima temporada. Por supuesto, también tenemos la Europa League y podemos llegar a la Champions League. Nunca se sabe. Puede cambiar los planes. Tenemos un plan y sabemos qué hacer. Sabemos qué tipo de jugadores necesitamos traer», dijo, como para tranquilizar a los aficionados. En torno al nuevo estadio, prefiere no ahondar en demasía: «Es emocionante, pero será dentro de cinco años. Mi atención se centra en el presente».

El técnico luso de los 'Diablos Rojos' cuenta, de momento, con el respaldo expreso de la junta directiva del Manchester United: «Ya lo sabía. He tenido conversaciones con ellos. Me lo dijeron en el vestuario. Pero decirlo públicamente es muy bueno para el entrenador. Desde el primer día, he sentido el apoyo de todos aquí». Su relación con Ratcliffe «es realmente buena desde el primer día. Somos francos y honestos entre nosotros. Siento el apoyo de la junta directiva, especialmente de Sir Jim [Ratcliffe]. Mantenemos conversaciones honestas», sostiene el preparador portugués.

Por su parte, el jugador elegido para comparecer junto al entrenador Amorim fue Patrick Dorgu, que realizó un muy buen partido en Anoeta, pero que viene de cumplir sanción en la Premier: «Obviamente no fue agradable recibir la tarjeta roja, pero es parte del fútbol y simplemente necesito aprender de esto y mejorar mi juego», dice el carrilero danés.

Aunque es un recién llegado en el mercado de invierno, Dorgu se siente ya integrado dentro del estilo y el dibujo del técnico del United: «Es un sistema muy ofensivo; quiero entrar en el sistema y marcar goles. También me gusta defender. No tengo preferencia de posición. El entrenador decide».