Vuelve el factor diferencial en el centro del campo

Imanol no repetirá el jueves en Old Trafford la alineación que presentó en Anoeta hace una semana. No porque el nuevo once vaya a diferir demasiado del que se vio en Donostia. Tiene que ver principalmente con la presencia de Martin Zubimendi, que se perdió el partido de ida por una inoportuna enfermedad, tras haber sido duda hasta última hora por lesión. El centrocampista ya está recuperado. Jugó la última media hora ante el Sevilla el pasado domingo y apunta a volver a la titularidad en las próximas horas.

Zubimendi entra en escena en la eliminatoria de octavos de final ante el Manchester United. Justo a tiempo. La Real podrá contar con su factor diferencial en el centro del campo del 'Teatro de los sueños'. El conjunto inglés no lo pudo sufrir en Anoeta, pero no se librará de hacerlo mañana en casa.

No es un desconocido para la afición británica. En la segunda mitad de la final de la Eurocopa del pasado verano ante la selección de los tres leones ya mostró sus credenciales sobre el campo entrando el campo en sustitución del lesionado Rodri. Los ingleses se frotaban las manos cuando el madrileño no regresó al terreno de juego tras el descanso. No se hacían a la idea de que el realista iba a ser un reemplazo de garantías del jugador del Manchester City. El donostiarra coincidió sobre el campo con dos 'Red Devils', el centrocampista Mainoo y el lateral Shaw. Ninguno de ellos jugará mañana por lesión, pero seguro que le temerán desde la grada tras verle jugar en directo en una cita como aquella.

Zubimendi vuelve y Amorim ya piensa la manera en la que poder neutralizar su influencia en el juego. Turrientes ocupó su lugar en el Reale Arena. Cumplió con buena nota. En fase ofensiva inició la construcción blanquiazul con conducciones de gran impacto y en fase defensiva también se arremangó para ayudar a la última línea. En ocasiones se le vio incrustado en el eje de la zaga. A Zubimendi se le pedirá eso mismo, pero también algo más.

Zubimendi es el metrónomo de esta Real. Es el encargado de imponer el ritmo del juego y que el equipo no se parta en dos. Aporta el equilibrio necesario para evitar que los de Imanol se descompongan sobre el césped. Mañana tendrá una nueva oportunidad de mostrar sus habilidades bajo los focos de un gran escenario. Habrá más de un espía de la Premier en la grada de Old Trafford para seguir de cerca su actuación, después de que el Liverpool ya le tentara el pasado verano.

Ausente en cuatro partidos

El de Mánchester será el octavo partido de Europa League que juegue Zubimendi en la presente campaña. El donostiarra ha descansado en la competición europea más de lo que acostumbra. Imanol le dio descanso ante el Anderlecht en Anoeta, donde el equipo cayó derrotado 1-2 y no fue convocado siquiera ante el Dinamo de Kiev en Donostia, donde la Real ganó 3-0. Además, estuvo sancionado ante el Midtjylland en la vuelta del playoff que resolvió con victoria (5-2) y por último fue baja de última hora la semana pasada ante el United en un encuentro que acabó en empate a uno.

La Real sabe ganar sin Zubimendi, aunque las opciones de cantar victoria disminuyen en su ausencia. Tras la salida de Merino se ha quedado como único centrocampista con capacidad de sujetar al equipo en el ámbito defensivo. Es uno de los pivotes que más acciones defensivas protagoniza, el 76%, y también de los que más duelos aéreos gana, el 86%, de toda la Europa League.

Su jerarquía en fase ofensiva también queda avalada por su capacidad de sumar pases en el juego txuri-urdin, mientras que también está haciendo gala de su recorrido dentro del campo llegando ser uno de los pivotes que más entran en contacto con el balón dentro del área. Zubimendi llega a Old Trafford con la intención de llevar la batuta del partido. Director de orquesta y factor diferencial en un partido en el que solo le vale la victoria a la Real.

