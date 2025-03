Sucic no jugará ante el Manchester United: se queda en Donostia por lesión

Ángel López San Sebastián Miércoles, 12 de marzo 2025, 10:38 | Actualizado 12:12h. Comenta Compartir

Malas noticias para Imanol Alguacil. Luka Sucic, su centrocampista más creativo y entonado en 2025, no jugará ante el Manchester United en el encuentro ... de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que se disputa en Old Trafford. El internacional croata de la Real Sociedad se queda en Donostia a causa de las molestias en la rodilla derivadas del esguince sufrido hace tres semanas ante el Midtjylland en Anoeta, que ya le privaron de jugar ante el Sevilla el pasado domingo. La Real todavía no ha hecho oficial la convocatoria del encuentro por ciertas dudas que existen en la plantilla, que quizá no puedan disiparse hasta después del entrenamiento de esta tarde (19 horas) en el escenario del encuentro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Luka Sucic