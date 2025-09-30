Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado a la Ertzaintza que continúe con las investigaciones a fin de identificar a más ... menores afectados en los udalekus de Bernedo y pide al cuerpo instructor del atestado que informe al juzgado del resultado de las averiguaciones practicadas, según ha informado esta mañana a través de una nota el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde detalla las acciones acordadas ayer con respecto a estos hechos denunciados a comienzos de este año.

Por otro lado, ha citado a tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar como testigos-víctimas en el juzgado que lleva la causa.

Asimismo estas mismas fuentes han informado que se trasladará al Ministerio Fiscal para que informe si ejercita las acciones penales que considere pertinentes. Precisamente ayer la fiscal superior del País Vasco criticó que el atestado inicial de la Ertzaintza, que ya ha recibido cuatro denuncias, «se quedó en un limbo» y que fue trasladado a un juzgado de Vitoria sin que la Fiscalía vasca –tampoco las secciones de Menores del ministerio público en los tres territorios históricos– tuviera conocimiento de los hechos denunciados.

La Ertzaintza confirmó que, por el momento, tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en los campamentos que gestiona Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea. La primera se registró el pasado 25 de agosto y las tres últimas, el pasado viernes. Sin embargo, las pesquisas policiales se iniciaron mucho antes, «a finales de 2024», según detalló la propia Ertzaintza en un comunicado.