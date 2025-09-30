Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de las colonias de Bernedo donde se han denunciado los hechos. Igor Aizpurua.

Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo

Pide a la Ertzaintza que siga con la investigación para identificar a más menores afectados

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:34

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz ha solicitado a la Ertzaintza que continúe con las investigaciones a fin de identificar a más ... menores afectados en los udalekus de Bernedo y pide al cuerpo instructor del atestado que informe al juzgado del resultado de las averiguaciones practicadas, según ha informado esta mañana a través de una nota el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde detalla las acciones acordadas ayer con respecto a estos hechos denunciados a comienzos de este año.

