Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mendoza durante su comparecencia en Juntas. MORQUECHO

Mendoza pide que se aclare «cuanto antes» lo sucedido en el campamento de Bernedo «sin señalamiento, pero con responsabilidad»

La diputada general de Gipuzkoa ha mostrado su «cercanía» a las familias que «han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas»

B.C.

Martes, 30 de septiembre 2025, 10:53

Lo sucedido en los campamentos de verano de Bernedo, en Álava, y que la Ertzaintza está investigando tras recibir cuatro denuncias, dos de ellas en Gipuzkoa ... , se ha colado en el Pleno de Política General de las Juntas de Gipuzkoa. La diputada general, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare «cuanto antes» lo acontecido, tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, «sin señalamiento, pero con responsabilidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  3. 3 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  6. 6 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  7. 7 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  8. 8

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  9. 9

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  10. 10 Sale a la venta el histórico autobús que unía San Sebastián con Pamplona por 10 pesetas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mendoza pide que se aclare «cuanto antes» lo sucedido en el campamento de Bernedo «sin señalamiento, pero con responsabilidad»

Mendoza pide que se aclare «cuanto antes» lo sucedido en el campamento de Bernedo «sin señalamiento, pero con responsabilidad»