Mendoza pide que se aclare «cuanto antes» lo sucedido en el campamento de Bernedo «sin señalamiento, pero con responsabilidad»

Lo sucedido en los campamentos de verano de Bernedo, en Álava, y que la Ertzaintza está investigando tras recibir cuatro denuncias, dos de ellas en Gipuzkoa ... , se ha colado en el Pleno de Política General de las Juntas de Gipuzkoa. La diputada general, Eider Mendoza, ha pedido que se aclare «cuanto antes» lo acontecido, tanto los hechos como el recorrido tras la presentación de las denuncias, «sin señalamiento, pero con responsabilidad».

Mendoza se ha pronunciado de este modo en su intervención donde se ha referido a la «preocupación» que se ha generado en torno a las colonias de verano de Bernedo tras las denuncias contra la libertad sexual presentadas. «Estamos hablando de menores, y para protegerlos la Diputación Foral de Gipuzkoa no puede dar detalles», ha señalado la diputada general, al tiempo que ha instado a «aclarar lo sucedido cuanto antes, tanto los hechos ocurridos en las colonias de verano como el recorrido realizado en los juzgados tras la presentación de las denuncias». «Sin señalamiento, pero con responsabilidad», ha resaltado.

Además, la máxima responsable foral de Gipuzkoa ha mostrado su «cercanía» a las familias que «han podido sentir en peligro el bienestar de sus hijos e hijas» y ha expresado el «compromiso» de la Diputación Foral con «su bienestar» que «siempre debe ser la prioridad. Siempre».