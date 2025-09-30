Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los muros del udaleku de Bernedo. I. AIZPURU

Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa

Una de ellas corresponde a la familia de un menor que estuvo en Bernedo y la otra a la educadora de un centro de acogida de la Diputación

Patricia Rodríguez
Miguel Villameriel

Patricia Rodríguez y Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

La Ertzaintza ofreció ayer una detallada cronología de los pasos que ha dado en el último año en torno al caso del udaleku de ... Bernedo y cifró en cuatro las denuncias contra la libertad sexual que se han presentado en Euskadi desde el pasado 25 de agosto. Fuentes de la Fiscalía de Gipuzkoa desvelaron ayer algún detalle más a este periódico, de donde se concluye que Gipuzkoa es el territorio que más denuncias ha registrado hasta el momento, ya que suma dos, por una de Álava y otra de Bizkaia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  3. 3

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  4. 4 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  5. 5 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  6. 6

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  9. 9

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  10. 10 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa

Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa