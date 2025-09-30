Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer observa el udaleku de Bernedo, en Álava. IGOR AIZPURU

Un juzgado de Vitoria inicia la investigación por el udaleku alavés tras no actuar en cinco meses

La fiscal superior del País Vasco critica que el atestado inicial de la Ertzaintza, que ya ha recibido cuatro denuncias, «se quedó en un limbo»

Patricia Rodríguez
Miguel Villameriel

Patricia Rodríguez y Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 02:00

Las primeras diligencias policiales sobre presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en el udaleku de Bernedo (Álava) se iniciaron a finales de ... 2024, pero no ha sido hasta casi un año después cuando un juzgado de Vitoria ha abierto una investigación sobre este caso tras el revuelo social generado por la información desvelada por este periódico la semana pasada. Entre medias, un cúmulo de errores y de descoordinación entre instituciones dejó en un «limbo» el atestado inicial de la Policía vasca, trasladado a un juzgado de Vitoria sin que la Fiscalía vasca –tampoco las secciones de Menores del ministerio público en los tres territorios históricos– tuviera conocimiento de los hechos denunciados. El juzgado de instrucción número 3 de Vitoria recibió por reparto el atestado de la Ertzain-tza «en mayo», pero el juez no ordenó abrir diligencias previas hasta el 25 de septiembre, el pasado jueves, justo cuando este periódico desveló las primeras denuncias públicas de varias familias que enviaron a sus hijos al campamento de verano alavés este verano. Es decir, han pasado cinco largos meses de inacción hasta que el juzgado de Vitoria se ha movido.

