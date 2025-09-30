La cronología del caso del udaleku de Bernedo

Las primeras diligencias policiales sobre presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en el udaleku de Bernedo (Álava) se iniciaron a finales de ... 2024, pero no ha sido hasta casi un año después cuando un juzgado de Vitoria ha abierto una investigación sobre este caso tras el revuelo social generado por la información desvelada por este periódico la semana pasada. Esta es la cronología del caso con los datos conocidos hasta la fecha:

Finales de 2024: primeras pesquisas

La Ertzaintza tuvo conocimiento a finales de 2024, según ha indica la propia policía vasca, de posibles hechos delictivos ocurridos en Bernedo «tras una conversación con las personas implicadas».

Enero de 2025: primer escrito

El 22 de enero, en la comisaría de Zarautz se recibe el aviso de posibles «agresiones sexuales a menores» en un udaleku privado en Bernedo (Álava) con una declaración escrita de una persona del entorno de un menor que había acudido a los udalekus. Una educadora social de la Diputación de Gipuzkoa revela a los agentes el malestar de, al menos, tres menores tutelados que fueron a Bernedo entre 2021 y 2024.

Aviso a la Diputación de Gipuzkoa

La comisaría de Zarautz pide colaboración a la Diputación de Gipuzkoa por un presunto delito de agresión sexual a sus menores en Bernedo.

Abril de 2025: las diligencias llegan al Juzgado

El 30 de abril, la Ertzaintza da por «finalizadas» sus diligencias y las entrega al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.

Verano de 2025

Pese a las quejas y la investigación, los campamentos organizados por Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea vuelven a celebrarse. La Diputación decide no enviar a ningún menor más a este udaleku a raíz de las quejas y denuncias recibibas por los menores tutelados.

Agosto: primera denuncia

El 25 de agosto la Ertzaintza recibe la primera denuncia formal por delitos «contra la libertad sexual».

23 de septiembre: recordatorio al Juzgado

l 23 de septiembre, según la Ertzaintza, se envía de nuevo el atestado «al comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado».

25 de septiembre: este periódico destapa el caso

Este periódico publica el caso, con las cartas que varios niños mandaron a sus familias y en la que contaban que los monitores se duchaban con ellos.

26 de septiembre: más denuncias

El 26 de septiembre, la Ertzaintza recibe tres nuevas denuncias. De las cuatro presentadas en total hasta la fecha, dos son en Gipuzkoa.