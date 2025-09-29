La Ertzaintza ha recibido cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en el udaleku de Bernedo

La Ertzaintza ha comunicado este lunes que, a día de hoy, tiene registradas cuatro denuncias, todas ellas contra la libertad sexual, por hechos presuntamente sucedidos ... en el udaleku de Bernedo, que gestiona la asociación Sarrea Euskal Udalekuak.

En un comunicado oficial emitido este mediodía, la Ertzaintza detalla que «tuvo conocimiento a finales de 2024» de posibles hechos ocurridos en Bernedo, «tras una conversación con las personas implicadas». En ese momento se procedió a la apertura de las primeras diligencias policiales, por parte de la Ertzaintza, contando también «con una declaración escrita del 22 de enero de 2025 de una persona del entorno de un menor que había acudido a los udalekus».

La Policía vasca asegura que «inmediatamente» inició una investigación en la que, entre otros, se toma declaración a diferentes figuras con participación en los udalekus. «Tras recabar toda la información, el 30 de abril de 2025, a las 10:51 horas, se remitió el atestado al juzgado». La Ertzaintza añade que el pasado 23 de septiembre, es decir, hace una semana cuando este periódico desveló las presuntas irregularidades que se habían cometido en el udaleku, «se realiza otra remisión del atestado tras comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado».

Respecto a las denuncias registradas ante la Policía vasca, el comunicado señala que «la primera denuncia se interpuso ante la Ertzaintza el 25 de agosto de 2025 por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo». Por otro lado, «el pasado viernes, 26 de septiembre, se registraron otras tres denuncias, en las ertzain-etxeas de Laudio, Vitoria y Zarautz (Urola Kosta), contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los udalekus de Bernedo». La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.