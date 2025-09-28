Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior del edificio de las antiguas escuelas de Bernedo, sede durante décadas del polémico campamento. IGOR AIZPURU

La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo

El caso pasó por comisarías de Bizkaia y Álava. Aunque la Diputación de Gipuzkoa fue alertada en marzo, el udaleku volvió a celebrarse

David González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Todos los sistemas de control parecen haber fallado en el caso del polémico udaleku de Bernedo, cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ... ducharse desnudos –chicas y chicos juntos– con ellos, chuparles los pies, escuchar insinuaciones sexuales, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida. Unas prácticas, destapadas por este periódico esta semana, pero que ya fueron denunciadas medio año antes de celebrarse las colonias de este verano y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores», según ha podido confirmar DV. Con esta nueva revelación, el caso no solo pone bajo sospecha a los monitores señalados, sino también al propio sistema de protección de menores porque, de haber funcionado, el campamento no se habría desarrollado este verano, al menos con las actividades denunciadas.

