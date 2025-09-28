La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo

Todos los sistemas de control parecen haber fallado en el caso del polémico udaleku de Bernedo, cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ... ducharse desnudos –chicas y chicos juntos– con ellos, chuparles los pies, escuchar insinuaciones sexuales, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida. Unas prácticas, destapadas por este periódico esta semana, pero que ya fueron denunciadas medio año antes de celebrarse las colonias de este verano y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores», según ha podido confirmar DV. Con esta nueva revelación, el caso no solo pone bajo sospecha a los monitores señalados, sino también al propio sistema de protección de menores porque, de haber funcionado, el campamento no se habría desarrollado este verano, al menos con las actividades denunciadas.

Según confirman fuentes policiales inmersas en la investigación aún abierta, la Ertzaintza conocía desde «el 22 de enero» que algo iba mal en ese enclave lúdico de la Montaña Alavesa. Esa mañana, desde la comisaría de Urola Kosta, en Zarautz, se abrió un atestado por las posibles «agresiones sexuales» a, al menos, «tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa» participantes en esas colonias «entre 2021 y 2024». Ese expediente sigue vivo a día de hoy.

Cuatro meses antes de la denuncia, concretamente en septiembre de 2024, varios de esos menores contaron a sus monitores forales lo vivido en Bernedo. Tras meditarlo mucho, dos educadoras dieron la voz de alarma en la comisaría de Zarautz. Testificaron los días 28 y 29 de enero. Ambas informaron de posibles delitos por parte de algunos monitores.

Reacción La administración foral guipuzcoana ya no envió a ningún menor tutelado el último verano

Contaron, por ejemplo, que una adolescente vulnerable a su cargo reveló que «tuvo que chupar el dedo gordo del pie» a uno de esos adultos. Se da la circunstancia de que esta chica había sufrido graves ataques sexuales en el pasado, por lo que la orden en el campamento tuvo un impacto más traumático si cabe.

Posteriormente declaró uno de esos adolescentes afectados. Este joven, entonces de 15 años, básicamente corroboró que las posibles prácticas sexualizadas eran una constante. «Nos hablaban de que si eran homosexuales o incluso parejas mixtas y me preguntaban que a mí qué me gustaba», dijo a los ertzainas. Entre otras confesiones explicó a su vez que «hubo un chico que no quería desnudarse para ducharse y la monitora le bajó los calzoncillos».

El aviso desde Zarautz

El 3 de marzo, desde la comisaría de Zarautz solicitaron colaboración al área de Menores de la Diputación de Gipuzkoa. En un correo oficial al que ha tenido acceso este periódico, la jefatura les informó de «las diligencias abiertas por posible delito de agresión sexual a menores (tutelados) en las que se está investigando las conductas mantenidas por parte de los monitores de los campamentos de verano 'Euskal Udalekuak'».

En el cuestionario policial de cuatro preguntas se solicitó «si la Diputación tiene constancia de algún hecho y qué ha hecho tras este conocimiento». En ese momento, las pesquisas apuntaban también a los udalekus de las localidades navarras de Abaigar y Goñi, que posteriormente quedarían fuera del atestado.

Al parecer, entre las medidas que adoptó la Diputación de Gipuzkoa no se encuentra el envío de alertas a la Diputación alavesa ni al Gobierno Vasco –ambas instituciones han negado esta semana tener conocimiento alguno de lo ocurrido– pese a estar al tanto desde marzo y de su decisión de no enviar a Bernedo a ningún menor tutelado más.

En la primavera, la unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial de Bizkaia cogió el relevo de la investigación. Entre otros avances, los investigadores pusieron nombre y cara a los ocho responsables de la entidad gestora del campamento veraniego de Bernedo. Varios de ellos han ejercido de monitores los últimos años. También está identificado el cocinero sospechoso de «cocinar desnudo y sólo vestido con un delantal» a diario. Reside en Bizkaia.

La cronología Denuncia a la Ertzaintza El pasado 22 de enero, en la comisaría de Zarautz se recibe el aviso de posibles «agresiones sexuales a menores» en el 'udaleku' de Bernedo.

Primeras declaraciones Educadoras de la Diputación de Gipuzkoa revelan a los agentes el malestar de, al menos, tres menores tutelados que fueron a Bernedo entre 2021 y 2024.

Aviso a Gipuzkoa La jefatura de la comisaría de Urola-Kosta (Zarautz) pide colaboración a la Diputación de Gipuzkoa por un presunto delito de agresión sexual a sus menores en Bernedo.

Cambio de investigadores La Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de Bizkaia de la Ertzaintza se hace cargo del caso. Ayuda puntual de la comisaría de Laguardia.

El cocinero «desnudo» La Ertzaintza pone nombre a los ocho responsables de la entidad gestora del 'udaleku'. También logra la identidad del cocinero que «cocinaba desnudo».

Juzgado de Instrucción 3 El 30 de abril, los investigadores de Bizkaia dan por «finalizadas» sus diligencias y las entregan al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria.

Verano de 2025 Nueva edición del 'udaleku' de Bernedo. Vecinos se quejan de que «iban semidesnudos». La Diputación de Gipuzkoa ya no manda ningún menor tutelado.

Este diario destapa el caso Esta semana, y tras ser avisado por familiares de los adolescentes participantes en este último verano, este periódico destapa lo ocurrido en Bernedo.

El papel institucional Las diferentes instituciones vascas reaccionan a la noticia excusando cualquier responsabilidad en este caso aún abierto y bajo la lupa judicial.

De forma puntual, agentes de la comisaría alavesa de Laguardia participaron en los trabajos de campo. En concreto, en marzo completaron la «identificación» de una ONG posiblemente relacionada, aunque todo indica que desconocedora de lo ocurrido en las instalaciones donde convivían los monitores y los menores llegados desde varios puntos del País Vasco y Navarra.

El 30 de abril, la unidad de Investigación Criminal de Bizkaia dio por «finalizadas» sus diligencias y remitió el asunto al Palacio de Justicia de Vitoria. Allí, el expediente entró en el Juzgado de Instrucción número 3, uno de los más sobrecargados y con un cambio de magistrado por aquellas fechas.

La explosión mediática de esta semana «reavivará» las pesquisas, pronostican medios judiciales. Se espera además que familias de algunos de los jóvenes participantes en la edición del último verano vayan dando el paso de denunciar lo ocurrido por vía penal. También lo hará, con toda probabilidad, la Diputación alavesa, que ha admitido conocer las colonias desde hace «muchísimos años», pero no la gravedad de los hechos denunciados, a pesar de que el decreto que regula este tipo de actividad establece claramente que es la institución foral la que debe tener constancia de los udalekus que se celebran en todo el territorio.

Desde 2021 Una de las chicas que debió chupar el pie a un monitor fue víctima en el pasado de graves ataques sexuales

En realidad, el Instituto Foral de la Juventud tiene conocimiento de las quejas familiares desde el 27 de agosto, cuando unos padres se pusieron en contacto por correo electrónico con este organismo para expresar la queja. Semanas después, les respondió por escrito que al no pertenecer a la campaña pública de udalekus que lideran las tres diputaciones «no tiene ninguna responsabilidad» sobre el polémico campamento. El Ararteko también despachó la queja con una respuesta en la que mostraba que no podía actuar por tratarse de un asunto «entre particulares».

De esta manera, los hechos acontecidos en el campamento de Bernedo no solo generan serias dudas sobre los monitores implicados, sino también sobre la eficacia del sistema de protección infantil. La Diputación de Gipuzkoa no trasladó a otras administraciones la gravedad de la denuncia; la Ertzaintza, pese a abrir diligencias sobre hechos ocurridos en territorio alavés, no parece haber informado a la Diputación de Álava, que tampoco actuó de oficio; y el Ararteko se desentendió al interpretar que era una actividad privada.

Es decir, todos los engranajes que debían haber funcionado para proteger a los menores fallaron uno tras otro, dejando al descubierto un vacío de responsabilidad que permitió que estas prácticas continuaran.