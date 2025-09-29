Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La fiscal del País Vasco exige que se «active inmediatamente» la investigación del campamento de Bernedo

Carmen Adán critica al Juzgado de Instrucción 3 de Vitoria por tener «meses parado» el caso, «que se quedó en un limbo»

N. Salazar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:36

Primera reacción institucional a la exclusiva publicada ayer domingo por este periódico sobre la investigación abierta desde «enero» por presuntas «agresiones sexuales» a, por lo ... menos, tres menores participantes en el campamento de verano de Bernedo, en Álava. Ese trabajo policial se refiere a posibles delitos cometidos durante los veranos de 2021 a 2024. La fiscal jefa superior del País Vasco, Carmen Adán, ha explicado esta mañana de lunes, tras su visita al Parlamento Vasco, que su oficina se ha enterado «por los medios de comunicación» de esta causa. A continuación, ha censurado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que recibió el atestado de la Ertzaintza a finales de abril, no lo haya movido.

