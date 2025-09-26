Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edificio de las 'antiguas escuelas' de Bernedo (Álava), donde se desarrollan las colonias, propiedad de la Junta Administrativa, el concejo del pueblo. IGOR AIZPURU

La Diputación de Gipuzkoa recibió hace un año quejas sobre el udaleku de Bernedo

Menores tutelados avisaron de que cocinaban desnudos y de prácticas como «chupar el dedo del pie al monitor para tomar la merienda», tras lo que el Gobierno foral decidió no enviar a nadie este verano

David S. Olabarri y Patricia Rodríguez

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 02:00

La Diputación de Gipuzkoa era conocedora desde hace al menos un año de que en el udaleku de Bernedo (Álava) podían darse situaciones irregulares ... o, cuando menos, no habituales y denunciables. Varios menores tutelados por el departamento de Cuidados y Políticas Sociales acudieron el verano de 2024 a este campamento, organizado por Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea, y a su regreso hicieron saber a uno de sus educadores que en estas colonias los participantes «cocinaban desnudos» y denunciaron prácticas como que un adulto «tiró una cazuela de guisantes por la cabeza» a un menor por quejarse o que «a modo de juego, los chavales del campamento debían chupar el dedo del pie al monitor» para «comer la merienda».

