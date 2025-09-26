Gipuzkoa denegó el permiso a 5 colonias privadas este verano

El departamento de Juventud de la Diputación de Gipuzkoa recibió 36 solicitudes para organizar colonias privadas este pasado verano. La mayoría (31) cumplían los requisitos ... que establece la normativa y, por tanto, recibieron la autorización. Pero fueron denegadas 5 peticiones.

Así lo indicaron ayer a DV fuentes del Gobierno foral tras destaparse el caso del udaleku de Bernedo (Álava). Los 31 campamentos autorizados preveían 1.179 plazas. La mayoría (745) eran para jóvenes de 13 a 17 años, en tanto que las otras 434 estaban dirigidas a niños y niñas de 6 a 12. De este modo, los campamentos de iniciativa privada reúnen a casi tantos menores como los que organizan las instituciones públicas guipuzcoanas, que este verano han tenido bajo su cargo a 1.381, siendo 1.010 plazas para niños de 7 a 12 años, y 371 para adolescentes de entre 13 y 17.

El campamento de Bernedo, investigado

El caso del udaleku de Bernedo, en Álava, ha salido a la luz despés de que unos padres denunciaran ante la Ertzaintza que los monitores de un campamento de verano organizado por la Sarrea Euskal Udaleku Elkartea iban desnudos por las instalaciones y se duchaban con sus hijos de 13 a 15 años que, además, tenían que ducharse en grupos mixtos.

Estos hechos tuvieron lugar entre el 8 y el 23 de agosto, de los que se enteraron cuando los niños regresaron a casa. «Algunas de las adolescentes han salido traumatizadas y las hay que han recibido atención psicológica», apunta uno de los testimonios publicados en este diario.

Decidieron hacer público lo ocurrido después de recibir los portazos de la propia asociación y de las instituciones vascas. Básicamente, «nadie se responsabiliza» de lo ocurrido.

El Ayuntamiento de Bernedo confirmó a este periódico que han puesto el asunto en manos de la Ertzaintza dada su «gravedad» para que investigue si hay «delitos» en la actuación de los responsables del campamento. Los mismos medios insistieron en que se trata de una asociación privada –sobre la que el consistorio no tiene «competencias»– que lleva años desarrollando su actividad en la localidad. En este sentido, apuntaron que, al parecer, los problemas han empezado a producirse con uno de los grupos de monitores del udaleku