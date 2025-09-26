Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alojamiento de los udalekus de Goñi

«Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»

Familias guipuzcoanas relatan las actividades de los udalekus de Goñi, organizados por la misma asociación que investiga la Ertzaintza tras denuncias de padres de chavales de 15 años que fueron a las colonias de Bernedo

Ane Urdangarin

Ane Urdangarin

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:28

«Chocantes» para algunos padres, «denunciables» y «una aberración» para otros. Pese a los distintos calificativos que emplean a la hora de describir la estancia ... de sus hijas de 12 años en un udaleku de Goñi, Navarra, las familias guipuzcoanas que han contactado con DV coinciden en señalar que no les ha sorprendido «para nada» las noticias sobre la investigación que ha abierto la Ertzaintza después de que progenitores de chavales vascos de 13 y 15 años relataran el «infierno» que vivieron en un udaleku de Bernedo, en Álava. Ambas colonias, junto a las de Abaigar, también en Navarra, están organizadas por la misma asociación, Sarrea Euskal Udalekua Elkartea.

