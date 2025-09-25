El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»

El consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, ha asegurado este jueves que la Ertzaintza y la Autoridad judicial investigan a los responsables de un campamento desarrollado ... este pasado verano en Bernedo (Álava) en el que, supuestamente, monitores y alumnos se duchaban juntos desnudos. Según ha publicado este periódico, los educadores se paseaban a menudo con sus miembros sexuales al descubierto y se llegó a denunciar un caso de acoso sexual de un niño a una menor, sin que los responsables reaccionaran.

El escándalo ha salido a la luz a través de las cartas que varias adolescentes enviaron a sus padres durante los días del 'udaleku'. Se trata de chicos y chicas de entre 13 y 15 años que se apuntaron a las colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Las familias afectadas proceden de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. En una de estas misivas, una de las jóvenes explicaba que, entre otras cosas, no les dejaban ducharse todos los días y que, cuando lo hacían, lo debían hacer todos juntos en duchas mixtas juntos con el argumento de que, si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino, podía sentirse «categorizade» (sic).

En investigación

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Vitoria en el Basque Segurtasun Foroa, el foro de debate de la seguridad desde una perspectiva integral, el consejero ha afirmado, en primer lugar, que el espacio en el que se ha desarrollado el campamento «ni es un centro educativo ni es una colonia». «No figura registrado como tal esa actividad en ningún registro público», ha afirmado.

En todo caso, ha precisado que la Ertzaintza «tiene conocimiento de algunos sucesos que sucedieron en un edificio en Bernedo y está investigándolos junto con las autoridades judiciales correspondientes. No obstante, no ha querido dar más explicaciones ni detalles de los hechos investigados al estar involucrados menores de edad que «merecen una protección especial».

Las familias pagaron 375 euros por 15 días de campamento. La idea era disfrutar unos días de diversión como ocurre en cualquier colonia de verano, pero la experiencia se convirtió en un «infierno». «Nadie nos advirtió de nada de las duchas mixtas. Y algunas de las niñas han salido traumatizadas. Alguna ha tenido que recibir atención psicológica y otras no quieren saber nada de ningún campamento de verano nunca más», explica una madre. Este periódico trató ayer de ponerse en contacto con la asociación por teléfono y correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.