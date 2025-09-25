Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»

El consejero de Seguridad admite que la Ertzaintza ha iniciado una investigación tras las denuncias de las familias

David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:36

El consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, ha asegurado este jueves que la Ertzaintza y la Autoridad judicial investigan a los responsables de un campamento desarrollado ... este pasado verano en Bernedo (Álava) en el que, supuestamente, monitores y alumnos se duchaban juntos desnudos. Según ha publicado este periódico, los educadores se paseaban a menudo con sus miembros sexuales al descubierto y se llegó a denunciar un caso de acoso sexual de un niño a una menor, sin que los responsables reaccionaran.

