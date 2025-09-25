Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

La Ertzaintza investiga el «infierno» que vivieron decenas de chicos y chicas vascos de entre 13 y 15 años en un udaleku de Bernedo, en Álava

David S. Olabarri

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

María se enteró de lo que le había pasado a su hija en el momento en que bajó del autobús el pasado 23 de agosto. ... Irune (también nombre ficticio) lo supo cuando, varios días después de que terminase el campamento de Bernedo (Álava), llegó la carta de su hija de 15 años. Al escucharlas se les encendieron las alarmas. Como ellas, muchas otras familias vascas no tenían ni idea de lo que había ocurrido durante los 15 días del campamento organizado por Sarrea euskal udaleku elkartea.

