La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»

La Diputación de Álava asegura que desconocía la existencia del campamento de Bernedo en que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas ... e hijos», unos hechos que la Ertzaintza está investigando como ha publicado este jueves este periódico. Portavoces del Departamento de Cultura -del cual depende el Instituto Foral de la Juventud- se escudan en que la Asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea -que en el mes de agosto organizó las colonias para adolescentes de 13 a 15 años en este pueblo de la comarca de la Montaña- «no nos ha comunicado la actividad ni ha pedido subvención, por lo que no tenemos conocimiento de su existencia».

Las mismas fuentes explican que este campamento tiene lugar en las antiguas escuelas, y no en el antiguo albergue de la localidad, que se encuentra cerrado. De ahí que -según su versión- la Diputación no tenga que realizar «ninguna inspección» sobre las instalaciones que ahora se encuentran en el centro del huracán.

A primera hora de este jueves, el PP ya ha registrado un requerimiento de comparecencia para que con urgencia la diputada alavesa de Cultura, la socialista Ana del Val, explique lo que conoce sobre esta «grave situación» en las colonias organizadas por la Asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. La secretaria general de los populares en el territorio, Ana Salazar, también quiere que los responsables de la administración alavesa expliquen las «medidas y acciones previstas para que esto no vuelva a suceder».

Todo esto sucede después de que este periódico haya publicado que unos padres han denunciado ante la Policía autonómica que los monitores de un campamento de verano organizado por la Sarrea Euskal Udaleku Elkartea iban desnudos por las instalaciones y se duchaban con sus hijos de 13 a 15 años que, además, tenían que ducharse en grupos mixtos.

Estos hechos tuvieron lugar entre el 8 y el 23 de agosto, de los que se enteraron cuando los niños regresaron a casa. «Algunas de las adolescentes han salido traumatizadas y las hay que han recibido atención psicológica», apunta uno de los testimonios publicados en este diario.