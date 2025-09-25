Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»

El PP pide la comparecencia de la responsable foral, Ana del Val, por los «graves acontecimientos» que vivieron en agosto adolescentes de 13 a 15 años

Ander Carazo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:53

La Diputación de Álava asegura que desconocía la existencia del campamento de Bernedo en que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas ... e hijos», unos hechos que la Ertzaintza está investigando como ha publicado este jueves este periódico. Portavoces del Departamento de Cultura -del cual depende el Instituto Foral de la Juventud- se escudan en que la Asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea -que en el mes de agosto organizó las colonias para adolescentes de 13 a 15 años en este pueblo de la comarca de la Montaña- «no nos ha comunicado la actividad ni ha pedido subvención, por lo que no tenemos conocimiento de su existencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  7. 7 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  8. 8 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  9. 9

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  10. 10

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»

La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»