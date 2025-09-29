Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del alojamiento alavés de Bernedo que acogió los polémicos udalekus. Igor Aizpuru

Los udalekus, bajo la lupa

En Gipuzkoa, cualquier persona que quiera desarrollar unas colonias privadas tiene que contar con la autorización de la Diputación

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 02:00

Las quejas y denuncias interpuestas contra el funcionamiento durante los últimos años del udaleku alavés de Bernedo, ha puesto sobre el foco el funcionamiento ... de este tipo de colonias infanto-juveniles, además de causar gran impacto en la sociedad vasca. La Ertzaintza investigaba desde enero las presuntas «agresiones sexuales» a tres menores tutelados que fueron denunciadas en su comisaría de Zarautz, y la propia Diputación de Gipuzkoa era conocedora de ello, por lo que el pasado verano decidió no enviar a más chavales a este lugar. Pese a todo, las colonias volvieron a celebrarse al ser organizadas por una entidad privada, y ha sido ahora cuando ha salido a la luz la polémica sobre el comportamiento de los monitores. El propio departamento foral de Juventud ha calificado los hechos de «vejatorios», mostrando su «condena» sobre lo ocurrido en este campamento alavés. Y aclara que en Gipuzkoa no se puede organizar un udaleku privado sin su expresa autorización.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  5. 5

    Cuando la herencia no descansa en paz
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los udalekus, bajo la lupa

Los udalekus, bajo la lupa