«En 2019 comunicamos a la Policía lo que pasaba allí»

En 2019, una familia vizcaína puso en conocimiento de la Ertzaintza, la Diputación de Bizkaia y el Ararteko lo que sucedía en las colonias organizadas ... en Bernedo por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Lo hizo después de que su hija, que entonces tenía 10 años, les contase lo que había vivido durante las dos semanas en las que estuvo en aquel campamento. «Según se bajó del autobús nos abrazó y no quería mirar atrás ni despedirse de nadie. En ese momento nos dimos cuenta de que algo le había pasado porque había estado con anterioridad en otros udalekus y nunca se había comportado así al volver», recuerda su madre.

La hija les contó entonces lo de las duchas mixtas. «Nos llamó mucho la atención que siendo una niña de 10 años le hiciesen ducharse en el mismo espacio con niños, pero sobre todo con un monitor chico de 20. A día de hoy mi hija dice que se sigue acordando perfectamente de la cara de este hombre. Se le ha quedado grabada», detalla.

El apuro para los chavales, relata, empezaba ya antes y se prolongaba después. «No les permitían meter las toallas dentro de las duchas. Así que cuando acababan, al salir tenían que pasar desnudas delante del siguiente grupo de chavales que estaba esperando para asearse», les contó su hija. También les relató que entre las actividades que llevaban a cabo en el campamento estaba una yincana organizada por los monitores. «Una de las pruebas era que un integrante del equipo se comiera un moco. Si no lo hacía no podían seguir».

«Nos recomendaron el campamento en el colegio porque era una buena oportunidad de inmersión lingüística»

Tras acabar aquella estancia en la colonia de Bernedo y regresar a su hogar, los padres de esta niña relatan que tuvieron que «trabajar con ella» y hablar mucho para que aquella experiencia no le generase un trauma.

Esta familia se puso en contacto entonces con los organizadores del campamento. «Les pedimos la normativa. Nos dijeron que efectivamente eran duchas mixtas, pero nunca nos facilitaron ningún tipo de reglamento. Tras hablar con ellos no me quedé nada tranquila y envié un escrito a la Diputación de Bizkaia y al Ararteko contando lo que allí sucedía, pero en ambos casos me dijeron que no era su competencia», relata. Después de recibir aquellas respuestas estos padres decidieron poner los hechos en conocimiento de la Ertzaintza, aunque no llegaron a interponer una denuncia.

Esta madre recuerda que tuvieron conocimiento de la existencia de este udaleku a través del centro escolar en el que estudiaba su hija. «Nos dijeron que era una buena oportunidad. Se vendían como un campamento de inmersión lingüística. En ningún momento hablaban de que fuera feminista, de deconstruir la sexualización o de la normalización de los cuerpos. Si nos lo hubiesen indicado antes seguramente habría empezado a sospechar y no le hubiera mandado allí a mi hija, pero se presentaban como un campamento normal», recuerda.

Reunión con las familias

Su hija, como otros muchos niños, también escribió una carta en la que narraba aquella experiencia. La tiene todavía guardada. «En ella nos decía que nunca lo había pasado tan mal. Estaba borrosa porque lloraba mientras la escribía», repasa. Para esta madre, una vez han salido a la luz estos hechos, es importante «que la gente que ha estado allí como monitor no pueda trabajar más con niños, ni en colegios, ni en otros campamentos o donde sea».

Representantes de la Diputación de Álava y familiares de los menores que acudieron a los campamentos que se celebraban en Bernedo mantuvieron ayer una reunión para valorar la situación y acordar qué pasos dar a partir de ahora con respecto al polémico comportamiento de los monitores de estas colonias. A esos udalekus acudían también menores de Navarra. Este pasado verano estuvieron allí ocho niños y niñas de Estella de 9 y 10 años de edad.