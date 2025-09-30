Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Maria Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, en una imagen de archivo. Irekia

El Gobierno Vasco pide «respeto» y «discreción» en la investigación sobre el udaleku de Bernedo

Ubarretxena reclama que «se deje a la justicia actuar» y que «se aclare cuanto antes lo ocurrido»

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:42

El Gobierno Vasco ha pedido este martes «respeto» y «discreción» en la investigación abierta sobre los presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos ... en el udaleku alavés de Bernedo. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha evitado pronunciarse sobre la responsabilidad institucional que pudiera haber detrás de este caso -han pasado cinco meses desde que la Ertzaintza remitió al juzgado un atestado al respecto y se hayan abierto diligencias previas- y se ha limitado en varias ocasiones a reclamar «discreción» y «respeto» para que la Justicia pueda actuar.

