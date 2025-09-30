El Gobierno Vasco pide «respeto» y «discreción» en la investigación sobre el udaleku de Bernedo

El Gobierno Vasco ha pedido este martes «respeto» y «discreción» en la investigación abierta sobre los presuntos delitos contra la libertad sexual de menores cometidos ... en el udaleku alavés de Bernedo. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, ha evitado pronunciarse sobre la responsabilidad institucional que pudiera haber detrás de este caso -han pasado cinco meses desde que la Ertzaintza remitió al juzgado un atestado al respecto y se hayan abierto diligencias previas- y se ha limitado en varias ocasiones a reclamar «discreción» y «respeto» para que la Justicia pueda actuar.

«Estamos hablando de unos casos donde hay menores implicados», ha resaltado Ubarretxena en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A pesar de la insistencia de los medios de comunicación presentes, la portavoz del Gobierno Vasco ha insistido en pedir «toda la discreción, respeto y diligencia que merece este caso». Así, ha subrayado que, efectivamente, hay abierto un atestado por parte de la Policía vasca y que hay varias denuncian «que están siendo investigadas». «Hay unas denuncias y un atestado que está en manos de la justicia y, por tanto, vamos a dejar a la justicia que actúe», ha reiterado.

Ubarretxena ha pedido igualmente «que se aclare cuanto antes lo ocurrido» y ha asegurado que en el Gobierno Vasco «no vamos a entrar en mayores elucubraciones porque creemos que el tema es delicado y que necesita un respeto para que, desde ese respeto, actúe la justicia».

Ubarretxena ha hecho un rápido repaso al orden cronológico de los hechos, tal y como ha informado este periódico: «La Ertzaintza abrió atestados a finales del 2024, por tanto, ya está en manos de la Justicia. En agosto vuelve a haber una denuncia, en septiembre vuelve a haber otras tres denuncias y se ha puesto en manos de la Justicia».

Por todo ello, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido en pedir «respeto, discreción y que se deje a la justicia actuar». «Hay tres denuncias, hay un atestado, la justicia tiene la información y, por tanto, lo primero que habrá que hacer es investigar qué es lo que ha sucedido ahí, con todo el respeto y también con la presunción de inocencia. Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo», ha vuelto a decir ante la insistencia de los periodistas.