Goia plantea ampliar la estación de autobuses porque en diez años «se ha quedado pequeña»

l alcalde de Donostia, Eneko Goia, admitió ayer que la «revolución» en la movilidad que vivirá San Sebastián en el próximo año tiene un déficit ... en la estación de autobuses, «que se ha quedado pequeña», por lo que anunció que el Ayuntamiento ya está «analizando su posible ampliación» para mejorar principalmente las zonas de espera de pasajeros, ahora saturados. El regidor del PNV protagonizó el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por El Diario Vasco en colaboración con Rural Kutxa, y reivindicó sus diez años al frente del Ayuntamiento con la convicción de que la ciudad «ha avanzado mucho» en este tiempo, y aseguró que afronta los desafíos del futuro «en una mejor posición que hace una década». Situó el acceso a la vivienda como «el principal problema» que afronta Donostia, aunque recalcó que se trata de una crisis «global» que se ha convertido en «una de las grandes preocupaciones que compartimos muchos municipios». En este sentido, apuntó que «la realidad ha superado hace mucho tiempo los límites municipales clásicos», por lo que abogó por una estrategia común entre Donostia y los municipios cercanos para abordar la crisis de la vivienda, así como otros desafíos como la movilidad.

En una conversación moderada por el director de El Diario Vasco, David Taberna, y que contó con la asistencia de numerosos representantes institucionales, políticos, económicos y sociales de Gipuzkoa, Goia reconoció que han sido «diez años intensos, en un contexto cada vez más complejo, pero que han dibujado una ciudad que ha sido capaz de dar importantes pasos hacia una transformación que empieza a ser una realidad palpable». Entre los retos que afronta Donostia, destacó la «revolución» en la movilidad que se producirá en el próximo año con «la construcción del nuevo Topo» –la puesta en funcionamiento de la pasante ferroviaria se espera a lo largo de 2026– y «la finalización de las obras de la estación del tren de alta velocidad» a finales de este año. Sin embargo, el alcalde reconoció que la estación de autobuses «se ha quedado pequeña» diez años después de su inauguración y anunció que «estamos estudiando su posible ampliación» hacia la nueva estación ferroviaria, aunque con reservas: «Adif (propietario de la estación del TAV) suele ser muy resistente a compartir espacios con otros», advirtió.

En el balance de gestión de estos diez años en la Alcaldía, Goia también destacó algunos «desafíos» que se deben mejorar en el futuro próximo. Entre ellos, el acceso a la vivienda –citó la compra de los cuarteles de Loiola como su «hito» más destacado de la última década– y la sensación de inseguridad que ha aumentado entre la población donostiarra. En este último ámbito, indicó que las instituciones y la Justicia deben «atacar» el problema de la reiteración delictiva por parte de algunas personas, «que no se va a solucionar solo poniendo más policías en las calles», enfatizó. También lanzó un mensaje más político dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Alentar las protestas callejeras contra Israel es una irresponsabilidad».

El alcalde donostiarra centró buena parte de su intervención en DV Gunea en tres grandes ámbitos: la vivienda, la movilidad y la seguridad. No tuvo inconveniente en situar la dificultad del acceso a la vivienda como «el principal problema» que afronta Donostia actualmente. Valoró que, en el último año, tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento han mejorado su colaboración para impulsar la construcción de nuevas viviendas y «transformar» ámbitos como la vega del Urumea. Aunque quiso ser «prudente» hasta que los compromisos adquiridos por el Departamento vasco de Vivienda se traduzcan «en consignaciones presupuestarias».

En cualquier caso, Goia señaló que, «si hay algo con lo que un ayuntamiento puede incidir sobre el precio de la demanda es con la generación de nueva oferta, que es la prioridad en este momento». Añadió que esa nueva oferta debe ser «de tipología variada para dar respuesta a todo tipo de demandas», también la de la «clase media», por lo que defendió la figura de las viviendas tasadas. Mostró su confianza en que la transformación de ámbitos como los terrenos de los cuarteles de Loiola o la actual playa de vías de Easo pueda aliviar en los próximos «seis u ocho años» el problema del acceso a la vivienda.

Dado que la carestía de la vivienda no es un problema exclusivo de San Sebastián, sino que se extiende por toda la franja costera de Gipuzkoa, Goia defendió que los ayuntamientos deben tener «una estrategia coordinada». Recordó que la semana pasada compartió esta «reflexión» con las alcaldesas de Irun y Errenteria en un curso de verano de la EHU. «Es importante contar con una gobernanza metropolitana. Y no solo con Errenteria o Irun, también con Pasaia, Astigarraga, Hernani...».

Igeldo más lejos que Errenteria

A juicio del alcalde donostiarra, los municipios de un área reducida como la costa de Gipuzkoa «son vasos comunicantes. A veces vemos los términos municipales como un absoluto, pero la realidad los ha superado hace mucho tiempo». En cuestiones como la vivienda, pero también en movilidad. Y puso el ejemplo que supondrá la puesta en marcha del nuevo Topo en Donostia: «El casco de Igeldo va a estar más lejos del Boulevard donostiarra (en tiempo) que Errenteria. La realidad es la que es y desde el punto de vista de la gobernanza no estamos a la altura y nos pasa por encima». Preguntado sobre si sería conveniente crear una entidad supramunicipal nueva que coordine esas políticas de vivienda o movilidad, Goia admitió que «a mí no me gusta crear cosas nuevas, pero alguna reflexión deberíamos hacer, y ahí el papel de los alcaldes es clave».

El regidor donostiarra fue cuestionado también por la idoneidad de las infraestructuras de transportes con las que cuenta Donostia. Así como consideró que la futura estación del TAV de Atotxa «será potente y estará dimensionada al servicio que va a ofrecer», reconoció que la estación de autobuses que se encuentra a pocos metros «se ha quedado pequeña». Recordó que la decisión de construir una estación de buses soterrada entre la estación del Norte y el río Urumea fue de Odón Elorza. «Creo que no se hizo con mal criterio, pero se produjo un problema de cálculo temporal que era difícil de prever»: el retraso en la llegada del TAV ha hecho que las conexiones en bus con Bilbao y Vitoria, «que tenderían a desaparecer», sigan siendo las más numerosas y contribuyan al tensionamiento de la estación.

Ante esta situación, Goia anunció que «estamos analizando su posible ampliación, sobre todo para dar más espacio a la zona de espera, que es donde más agobio se produce. Intentaremos conectarnos lo más que podamos con la estación de tren, aunque Adif suele ser muy resistente a esas cosas. Es muy celoso de sus estaciones y no le gusta mezclarse con nadie. Pero nuestro empeño desde luego va a ser ese».

«Atacar» la reincidencia

Entre los principales desafíos, Goia indicó que la creciente percepción de inseguridad en la ciudad es una cuestión «que ocupa y preocupa» al Ayuntamiento. «El incremento de delitos es una realidad en Donostia», admitió el alcalde, que abogó por «una respuesta integral y contundente» que debe ir más allá de la respuesta policial. «Ante el fenómeno de la reincidencia es necesario que otros niveles del sistema también respondan», dijo en referencia a los jueces y fiscales e incluso al Legislativo, que podría endurecer las penas por la reiteración en delitos como robos o hurtos.