Eneko Goia interviene en el foro 'Gipuzkoa al día', celebrado en DV Gunea, ante la mirada del director de El Diario Vasco, David Taberna, que moderó un encuentro al que asistió una amplia representación del territorio. BORJA LUNA

Goia plantea ampliar la estación de autobuses porque en diez años «se ha quedado pequeña»

El alcalde de Donostia aboga en el foro 'Gipuzkoa al día' por una estrategia común entre los municipios cercanos para afrontar la crisis de la vivienda y la movilidad

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

l alcalde de Donostia, Eneko Goia, admitió ayer que la «revolución» en la movilidad que vivirá San Sebastián en el próximo año tiene un déficit ... en la estación de autobuses, «que se ha quedado pequeña», por lo que anunció que el Ayuntamiento ya está «analizando su posible ampliación» para mejorar principalmente las zonas de espera de pasajeros, ahora saturados. El regidor del PNV protagonizó el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por El Diario Vasco en colaboración con Rural Kutxa, y reivindicó sus diez años al frente del Ayuntamiento con la convicción de que la ciudad «ha avanzado mucho» en este tiempo, y aseguró que afronta los desafíos del futuro «en una mejor posición que hace una década». Situó el acceso a la vivienda como «el principal problema» que afronta Donostia, aunque recalcó que se trata de una crisis «global» que se ha convertido en «una de las grandes preocupaciones que compartimos muchos municipios». En este sentido, apuntó que «la realidad ha superado hace mucho tiempo los límites municipales clásicos», por lo que abogó por una estrategia común entre Donostia y los municipios cercanos para abordar la crisis de la vivienda, así como otros desafíos como la movilidad.

