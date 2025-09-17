Goia responde a los ataques de Odón Elorza: «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde» El alcalde de Donostia censura la actitud del anterior regidor en la operación de San Bartolomé

Lara Ochoa San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:41 | Actualizado 13:09h.

El enfrentamiento que desde hace meses protagonizan Odón Elorza y Eneko Goia por la operación urbanística de San Bartolomé ha sumado este miércoles un nuevo capítulo. «Espero no ser así cuando deje de ser alcalde», ha aseverado con rotundidad el alcalde de Donostia al ser preguntado por la oposición a su gobierno que ejerce Elorza.

Goia ha protagonizado este miércoles el foro 'Gipuzkoa al día', organizado por El DIARIO VASCO y patrocinado por Rural Kutxa, en el que ha repasado la actualidad y los principales retos de la capital guipuzcoana. Entre ellos se encuentra el desarrollo urbanístico de San Bartolomé, un proyecto cuya gestión está suscitando las críticas de un sector de la sociedad donostiarra y que abandera la plataforma San Bartolomé, impulsada por el exalcalde Odón Elorza y contraria a la construcción del centro comercial.

Lejos de aceptar la acusación de que fuese una iniciativa nacida bajo su mandato, Goia ha insistido en que los orígenes del plan se remontan a la alcaldía de Elorza. «La sociedad de San Bartolomé con socios privados tan especuladores y tan horribles como los califica la constituyó él. La operación con los cálculos de miles de euros en venta de vivienda libre la hizo él. Ni yo ni Juan Karlos Izagirre (anterior regidor) lo hicimos».

Por eso, Goia ha censurado la «falta de memoria, bastante insultante», por pretender responsabilizar a su gobierno de una operación que, según ha recalcado, ya estaba definida cuando él llegó a la alcaldía. «Espero que cuando yo deje de ser alcalde no me convierta en eso», ha añadido en referencia a la oposición que está sufriendo por parte de Elorza.