Dentro de cien años

Eneko Goia se envuelve en la bandera de la ambición de ciudad al reivindicar la década de su gestión municipal pero no desvela si se presentará por cuarta vez a la reelección en 2027

Alberto Surio

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:06

Eneko Goia ha pedido esta mañana valentía para soñar la Donostia de los próximos 100 años con la misma ambición con la que nuestros antepasados ... acordaron en 1862 el derribo de las murallas «y no les fue tan mal». Lo ha hecho en un estilo suelto, menos contenido que otras ocasiones. Después de diez años como alcalde, reclama no quedarse en el 'síndrome Calimero' de la queja permanente, y abordar el cambio que viene «sin miedo». Una década es un período suficiente para valorar sus aciertos y sus errores con una cierta perspectiva. Faltan dos años para que terminen determinadas obras de gran impacto social -la revolución será el nuevo Topo- y es prematuro poner notas en este improvisado examen de septiembre al que se ha enfrentado hoy. Lo ha hecho bajo la sensación de que la ciudad se ha hecho más próspera, con más renta per cápita y la mitad de desempleo que hace diez años. El debate es si estamos aún a tiempo de que Goia evite caer en el error en el que se metió Odón Elorza en 2009, cuando afrontaba su tercer mandato. El alcalde socialista de entonces subestimó la existencia de un desgaste. Y lo pagó en las urnas en 2011.

