Dentro de cien años

Eneko Goia ha pedido esta mañana valentía para soñar la Donostia de los próximos 100 años con la misma ambición con la que nuestros antepasados ... acordaron en 1862 el derribo de las murallas «y no les fue tan mal». Lo ha hecho en un estilo suelto, menos contenido que otras ocasiones. Después de diez años como alcalde, reclama no quedarse en el 'síndrome Calimero' de la queja permanente, y abordar el cambio que viene «sin miedo». Una década es un período suficiente para valorar sus aciertos y sus errores con una cierta perspectiva. Faltan dos años para que terminen determinadas obras de gran impacto social -la revolución será el nuevo Topo- y es prematuro poner notas en este improvisado examen de septiembre al que se ha enfrentado hoy. Lo ha hecho bajo la sensación de que la ciudad se ha hecho más próspera, con más renta per cápita y la mitad de desempleo que hace diez años. El debate es si estamos aún a tiempo de que Goia evite caer en el error en el que se metió Odón Elorza en 2009, cuando afrontaba su tercer mandato. El alcalde socialista de entonces subestimó la existencia de un desgaste. Y lo pagó en las urnas en 2011.

Las comparaciones descontextualizadas son injustas, pero hay líneas compartidas que flotan en el ambiente. Goia pide «no dormirse en los laureles» pero esquiva hábilmente si existe un sentimiento latente de malestar donostiarra por la evolución de determinados problemas. El turismo -que él asegura que está gestionado con responsabilidad- , la vivienda -para lo que ha pedido huir de los prejuicios y máxima cooperación con el Gobierno Vasco-, o la seguridad que, sin llegar a extremos alarmistas, está cada vez más presente. Hay cuestiones, tangibles e intangibles, que constituyen un imaginario incómodo para cualquier gestor. Goia se enfrenta al 'elefante en la habitación'. Pide «no caer en el adanismo». Ciertamente, la humildad es necesaria, y la cercanía también. La empatía de los gobernantes se basa en que transmitan pulsión y pasión donostiarras. También forma parte de la receta.

Las mil polémicas

San Sebastián, la ciudad de las mil polémicas, es uno de los territorios más diversos y complejos para administrar. Necesita mucha mano izquierda y mano derecha. La autocomplacencia es nuestro tradicional peligro. La palabra innombrable se llama declive y nadie quiere pronunciarla manoseando las cifras récord de los éxitos. Goia ha intentado darle la vuelta pero aún necesita que ese discurso cristalice en una emoción. Debajo de los manteles no solo encontramos pintxos sofisticados. También otras caras de la ciudad menos vistosas, otras realidades menos plácidas, aunque siempre nos quede sacarnos un conejo de la chistera como referente de ilusión colectiva. Cada momento tiene su afán y cada época un revulsivo. El nuestro es la expansión urbanística en la vega del Urumea.

Goia no ha desvelado el secreto mejor guardado: ¿será el candidato a la reelección en 2027? Hay voces que dicen que el cambio se está gestando y que lo que busca el PNV es propiciar un relevo ordenado. Una salida de Goia, de confirmarse, abriría un escenario reñido y competitivo por la Alcaldía dentro de dos años, en una capital en la que hay un electorado de ciudad, transversal y que cambia de voto en función de los momentos. El futuro no está escrito pero va a obligar a todos a meterse en algunos jardines y salir del 'marco incomparable'.