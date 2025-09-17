Goia tacha de «irresponsabilidad» la llamada de Sánchez a las protestas contra Israel El alcalde de Donostia denuncia que la situación de Gaza es «inaceptable», pero reclama «no establecer vetos por origen»

Ainhoa Muñoz San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:30 | Actualizado 11:41h.

Además de abordar todas las materias locales que rodean la actualidad más imperante de San Sebastián, el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, también ha aprovechado su intervención en el foro 'Gipuzkoa Al Día' -organizado por El Diario Vasco y Rural Kutxa- para opinar sobre los incidentes que se han originado en La Vuelta Ciclista en protesta a los brutales ataques que está sufriendo la población de Gaza por parte del Gobierno de Benjamín Netanyahu. Y lo ha hecho, además, apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamase con firmeza la exclusión de Israel de cualquier competición internacional.

Goia ha pedido a este respecto «no establecer vetos 'per se' por origen» porque, desde su punto de vista, ello puede acabar desembocando en «una caza de brujas». Por ello, y a pesar de denunciar el «genocidio» perpetrado contra Palestina, el alcalde de Donostia ha reclamado «no meter a todos en el mismo saco». «Los vascos deberíamos ser especialmente cuidadosos porque sabemos lo que supone meter a todos en el mismo saco....», ha deslizado en alusión velada a los años de terror provocados por ETA.

El regidor donostiarra, en todo caso, ha criticado la «diferencia de trato» en las medidas que se están aplicando contra Rusia -por su invasión en Ucrania- e Israel. Y ha abogado por establecer las mismas medidas.

Además, ha criticado a Sánchez por haber alentado las protestas en la Vuelta Ciclista al mostrar durante un mitin en Málaga su «admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina». Goia ha tiltado directamente de «irresponsabilidad» el hecho de «llamar a las protestas». «La situación de Gaza es inaceptable y hay que que protestar. Sin duda. Pero alentar a pasar la línea de la violencia es un error que un presidente del Gobierno no debería cometer», ha asegurado.