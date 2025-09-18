Una cita para contribuir «al desarrollo económico y social de Gipuzkoa»

El presente y el futuro de nuestro territorio es algo que tiene muy presente Rural Kutxa, patrocinador del foro 'Gipuzkoa al día' que organiza este ... periódico. Nuria Delgado, jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa, subrayó ayer antes de la intervención de Eneko Goia que su entidad «es un agente que puede aportar su granito de arena al desarrollo del territorio a través de sus 38 oficinas en el territorio de Gipuzkoa», que además apuestan por un estilo de «atención personalizada y escucha al cliente» que, a su juicio, se desmarca de la tendencia actual del sector bancario.

Delgado recordó que Rural Kutxa es una cooperativa de crédito «que abrió su primera oficina en Euskadi hace casi 30 años en Lasarte» y que, desde entonces, ha impulsado «un modelo de banca cercano, local y comprometido socialmente, con una importante presencia en el tejido empresarial y las familias guipuzcoanas». La jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa señaló que «nuestro día a día se centra en la atención personalizada, con servicio de caja en todas nuestras oficinas, y una relación cercana y de confianza. Creemos en la importancia de estar presentes, de escuchar y de acompañar a nuestros clientes, tal y como refleja nuestro lema 'Beti urbil, siempre cerca'. Nuestra vocación es contribuir al desarrollo económico y social de Gipuzkoa».

Para ello, Rural Kutxa «da mucha importancia a su función social, lo que nos lleva a revertir el 10% de nuestros beneficios en ella. Lo que se traduce en un impulso a la investigación médica, a la educación, al emprendimiento, así como al apoyo al deporte de base y popular». Un «compromiso social» que la entidad financiera se compromete a mantener en el futuro en Gipuzkoa.