Nuria Delgado, jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa, durante su intervención. F. DE LA HERA

Una cita para contribuir «al desarrollo económico y social de Gipuzkoa»

Rural Kutxa, patrocinador del encuentro 'Gipuzkoa al día', reivindica la «atención personalizada» a los clientes y su apuesta por las «oficinas físicas»

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El presente y el futuro de nuestro territorio es algo que tiene muy presente Rural Kutxa, patrocinador del foro 'Gipuzkoa al día' que organiza este ... periódico. Nuria Delgado, jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa, subrayó ayer antes de la intervención de Eneko Goia que su entidad «es un agente que puede aportar su granito de arena al desarrollo del territorio a través de sus 38 oficinas en el territorio de Gipuzkoa», que además apuestan por un estilo de «atención personalizada y escucha al cliente» que, a su juicio, se desmarca de la tendencia actual del sector bancario.

