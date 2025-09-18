Una cita para contribuir «al desarrollo económico y social de Gipuzkoa»
Rural Kutxa, patrocinador del encuentro 'Gipuzkoa al día', reivindica la «atención personalizada» a los clientes y su apuesta por las «oficinas físicas»
San Sebastián
Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00
El presente y el futuro de nuestro territorio es algo que tiene muy presente Rural Kutxa, patrocinador del foro 'Gipuzkoa al día' que organiza este ... periódico. Nuria Delgado, jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa, subrayó ayer antes de la intervención de Eneko Goia que su entidad «es un agente que puede aportar su granito de arena al desarrollo del territorio a través de sus 38 oficinas en el territorio de Gipuzkoa», que además apuestan por un estilo de «atención personalizada y escucha al cliente» que, a su juicio, se desmarca de la tendencia actual del sector bancario.
Delgado recordó que Rural Kutxa es una cooperativa de crédito «que abrió su primera oficina en Euskadi hace casi 30 años en Lasarte» y que, desde entonces, ha impulsado «un modelo de banca cercano, local y comprometido socialmente, con una importante presencia en el tejido empresarial y las familias guipuzcoanas». La jefa de zona en Gipuzkoa de Rural Kutxa señaló que «nuestro día a día se centra en la atención personalizada, con servicio de caja en todas nuestras oficinas, y una relación cercana y de confianza. Creemos en la importancia de estar presentes, de escuchar y de acompañar a nuestros clientes, tal y como refleja nuestro lema 'Beti urbil, siempre cerca'. Nuestra vocación es contribuir al desarrollo económico y social de Gipuzkoa».
Para ello, Rural Kutxa «da mucha importancia a su función social, lo que nos lleva a revertir el 10% de nuestros beneficios en ella. Lo que se traduce en un impulso a la investigación médica, a la educación, al emprendimiento, así como al apoyo al deporte de base y popular». Un «compromiso social» que la entidad financiera se compromete a mantener en el futuro en Gipuzkoa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.