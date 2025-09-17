«El incremento de delitos es una realidad en Donostia, pero es irresponsable poner en cuestión el papel de la Ertzaintza»

A. Algaba Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:35 | Actualizado 11:45h. Comenta Compartir

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, reconoce que la cifra de delitos en la ciudad se ha ido incrementando desde la pandemia de Covid y que «en la percepción» de los ciudadanos, «el empeoramiento es superior» a la que figura en los datos. «Y es comprensible. Cuando una situación óptima empeora, se deja notar mucho». Por esa razón, y ante ese aumento en la escala de preocupaciones, Goia reconoce que «es un tema que nos preocupa y nos ocupa y requiere una respuesta integral y contundente».

En el foro 'Gipuzkoa al Día', el alcalde ha señalado que en torno a esta preocupación, «al Ayuntamiento le corresponde, en coordinación con la Ertzaintza dar una respuesta a nivel policial. Y lo estamos haciendo. El incremento de actuaciones policiales y de detenciones lo demuestran bien a las claras». Pero también reclama una respuesta «de otros niveles», como de la Justicia en este caso. «En este momento, y ante el fenómeno de la reincidencia es necesario que otros niveles del sistema también respondan. Lo he dicho en repetidas ocasiones y lo repito hoy aquí: No puede ser que el mismo sujeto sea detenido reiteradamente y que eso no tenga consecuencias. No puede ser que quien esté quebrantando la convivencia e infringiendo la Ley se valga de los derechos que el sistema ofrece», ha explicado.

«La impunidad genera un malestar y eso es posible que se pueda solucionar con una reforma legal», ha expuesto Goia. «Hay que hablar en serio y dar una respuesta desde otro nivel que ahora no se está dando».

Labor de las policías

Goia, por otra parte, ha querido poner en valor la labor de los agentes tanto municipales como de la Ertzaintza en este sentido, y ha querido también mandar un mensaje en defensa a los ertzainas para responder algunas palabras, sobre todo de EH Bildu, que cuestionaban su papel actual. «Quiero poner en valor la labor que realizan las policías vascas en esta materia, tanto policía municipal como Ertzaintza. Velan por nuestra seguridad, y por el cumplimiento de las normas de convivencia de las que nos hemos dotado. El cuestionamiento de su papel en nuestra sociedad es irresponsable además de peligroso. Quien piense que eso nos hace mas libres se equivoca, porque cuando se cuestionan las normas de convivencia y su cumplimiento a lo que nos expone es a la anarquía. El mundo está lleno de ejemplos», ha apuntado.