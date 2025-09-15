Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arnaldo Otegi en una comparecencia reciente. EFE

Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»

El secretario general de la coalición abertzale defiende que «no estamos en la posición 'ACAB' de que todos los policías son iguales» e insiste en que en Euskadi hay «un problema de modelo policial»

A. Algaba

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:19

El debate sobre el modelo policial en Euskadi y los ataque sufridos por varios agentes -tanto de la Ertzaintza como municipales- en el marco de ... distintas fiestas populares de la comunidad en verano sigue enfrentando al Gobierno Vasco y a EH Bildu. La coalición abertzale continúa defendiendo que «hay un problema con el modelo policial» en el País Vasco y que están alejados de esta Ertzaintza. Así lo ha defendido nuevamente su secretario general, Arnaldo Otegi, que ha insistido en que su modelo es «la Ertzaintza de los inicios: euskaldun y popular».

