Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»

El debate sobre el modelo policial en Euskadi y los ataque sufridos por varios agentes -tanto de la Ertzaintza como municipales- en el marco de ... distintas fiestas populares de la comunidad en verano sigue enfrentando al Gobierno Vasco y a EH Bildu. La coalición abertzale continúa defendiendo que «hay un problema con el modelo policial» en el País Vasco y que están alejados de esta Ertzaintza. Así lo ha defendido nuevamente su secretario general, Arnaldo Otegi, que ha insistido en que su modelo es «la Ertzaintza de los inicios: euskaldun y popular».

Otegi ha dejado claro que «en la república de EH Bildu va a haber Policía», y que definirán el modelo policial que quieren en caso de llegar a gobernar. «No estamos en la posición 'ACAB', de que todos los policía son iguales, en nuestro país hay que hacer una distinción», ha añadido el secretario general de EH Bildu. 'ACAB', son las siglas en inglés de la frase 'Todos los policías son bastardos', pintadas por las que en Azpeitia, por ejemplo, se originó el pasado mes de agosto un importante altercado con detenidos e identificados tras pintar esa palabra un menor en una papelera.

«Nosotros no tenemos problemas con ertzainas individualmente. Hay cosas que hacen bien, pero denunciamos comportamientos antidemocráticos cuando se producen. No se pueden defender todas sus actuaciones», ha apuntado Otegi en una entrevista en Radio Popular, criticando que el Ejecutivo vasco apoye siempre esas actuaciones. El secretario general de EH Bildu ha pasado también muy por encima de una de las razones más importantes que ha condicionado durante años esa relación con la Ertzaintza, la violencia de ETA. «Aquí ha habido lo que ha habido. Es una historia muy convulsa en la que todos hemos tenido responsabilidades», ha deslizado Arnaldo Otegi.

Otegi ha lamentado otra vez que «en todas las polémicas de verano con la Ertzaintza» se relacione a EH Bildu y ha preguntado al departamento de Seguridad si han avanzado en la investigación sobre quién realizó las pintadas en Hernani o las relacionadas con el alcalde Aburto en Bilbao. «Todo el mundo sabe quién está detrás y lo oculta», ha añadido.

Distancia con GKS

Otegi también ha querido guardar distancia con Gazte Koordinador Sozialista (GKS), otro de los movimientos juveniles de izquierda que en algunos ámbitos están colisionando con Ernai, el movimiento juvenil de la izquierda abertzale. «EH Bildu no veta políticamente a nadie. Las txoznas las ponen de manera autogestionada las que las impulsan, lo que pasa es que se llevan mal con todos», ha señalado. «Consideran que la independencia nacional no es un objetivo deseable (...) y su posición respecto al euskera me preocupa enormemente ya que dicen que no es el idioma del proletariado. No son cosas en las que estoy de acuerdo», ha añadido.