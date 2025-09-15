Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Protestas propalestinas durante la etapa final de la Vuelta Ciclista en Madrid. E. P.

Otegi defiende que la reacción popular en la Vuelta es «sana»

El líder de EH Bildu sostiene que, en lugar de «perjudicar la imagen» de las ciudades donde se han producido las protestas, pone «a esa ciudad y país a la vanguardia de los países solidarios con Palestina»

DV

Lunes, 15 de septiembre 2025, 11:10

La suspensión de la última etapa de la Vuelta en Madrid por las protestas contra Israel sigue suscitando reacciones. Una inédita situación que se inició ... en Bilbao y que ha afectado al desarrollo de la carrera ciclista y que, a ojos de Arnaldo Otegi, es «sano».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina
  3. 3

    La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  4. 4

    Orio destroza a todos y conquista su 33 Bandera de la Concha
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  6. 6 La experiencia inolvidable que ha vivido Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  7. 7

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  8. 8 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría femenina
  9. 9

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  10. 10

    El Gobierno central pide a Airbnb la retirada de anuncios de 138 pisos turísticos ilegales en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otegi defiende que la reacción popular en la Vuelta es «sana»

Otegi defiende que la reacción popular en la Vuelta es «sana»