Otegi defiende que la reacción popular en la Vuelta es «sana»

La suspensión de la última etapa de la Vuelta en Madrid por las protestas contra Israel sigue suscitando reacciones. Una inédita situación que se inició ... en Bilbao y que ha afectado al desarrollo de la carrera ciclista y que, a ojos de Arnaldo Otegi, es «sano».

El secretario general de EH Bildu ha opiniado que la reacción popular es «sana» y que, al contrario de perjudicar la imagen de las ciudades, «se pone a esa ciudad y poner ese país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina».

Así lo ha manifestado en una entrevista a Radio Popular, donde ha señalado que las protestas en apoyo a Palestina es fruto de la reacción popular. Y ha considerado que, en el caso de Euskadi, es un «pueblo muy solidario» con otras causas.

«Lo que ha ocurrido es que esa reacción popular lo que ha hecho es poner en el orden del día y fundamentalmente en la realidad mediática actual un grave problema al que estamos asistiendo todos en directo, que es el del genocidio del pueblo palestino», ha manifestado.

Otegi ha indicado que se asiste a la muerte de hambre de miles de niños, se contabilizan 20.000 niños muertos y «frente a eso, creo que la reacción popular es sana», independientemente de que nadie está a favor de que se ponga en riesgo a los ciclistas, «cosa que no se ha hecho».

Solidaridad

«Lo que sí creemos es que eso dignifica al pueblo vasco en la medida en que, en su día, puso al pueblo vasco en la cima y en la vanguardia de la solidaridad internacional con los pueblos que están sufriendo, que aspiran a la paz, que aspiran a un estado propio, que aspiran a la soberanía», ha señalado.

Por ello, ha asegurado no entender muy bien que el PP y Vox dijeran este domingo que lo ocurrido «dificulta la imagen exterior de una determinada ciudad». «Al contrario, yo creo que lo que hace es poner esa ciudad y poner este país, en este caso el País Vasco, a la vanguardia de los países solidarios con la causa palestina».

Ante las críticas que hubo por parte del PNV e instituciones vascas por los incidentes tras las protestas en Euskadi que impidieron que la Vuelta llegara a la meta prevista en Bilbao, Otegi ha indicado que ha habido un «cambio de posicion» por parte de la formación jeltzale. «24 horas después hubo una especie de recogida de esas reflexiones y se plantearon otro tipo de reflexiones», ha añadido.

Ante los mensajes de que no hay que «mezclar la política con el deporte», el dirigente de EH Bildu ha señalado que, si uno escucha al dueño del equipo ciclista Israel Premier Tech o de lo que plantean desde el Maccabi de Tel Aviv «no se manifiestan solo en un espacio del ámbito deportivo», sino que «hacen gala de las estrategias que están conduciendo a donde están conduciendo».