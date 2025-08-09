Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la entrada del Ayuntamiento de Azpeitia y de la papelera con la pintada que desencadenó los incidentes del pasado fin de semana. Iñigo Royo

Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia

La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o «investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos»

I. Vázquez

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:20

La Ertzaintza ha detenido esta semana a un menor de 16 años e identificado a diez jóvenes más por los altercados ocurridos la madrugada del ... 20 de julio en Azpeitia. Según ha informado el Departamento de Seguridad a través de una nota este sábado, la investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o «investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos».

