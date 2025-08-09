Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia

La Ertzaintza ha detenido esta semana a un menor de 16 años e identificado a diez jóvenes más por los altercados ocurridos la madrugada del ... 20 de julio en Azpeitia. Según ha informado el Departamento de Seguridad a través de una nota este sábado, la investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o «investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos».

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 20 de julio alrededor de las cuatro de la madrugada cuando agentes de la Ertzaintza identificaron a un joven que estaba realizando una pintada con unas siglas contra la policía, y que solicitó la presencia de la Policía Local. Tras las diligencias oportunas los agentes municipales se retiraron del lugar, y fue en ese momento cuando un numeroso grupo de jóvenes asedió las dependencias de la Policía Local para interesarse por la persona que había sido identificada por los agentes. Al sentirse indefensos, llamaron a la Ertzaintza, que se personó en el lugar. Los altercados acabaron con duros enfrentamientos con la Ertzaintza que se saldaron con dos agentes heridos.

El Departamento de Seguridad ha informado que desde la Ertzain-etxea de Urola-Kosta se inició una investigación por estos hechos. Fruto de las pesquisas un menor de 16 años ha sido detenido. Una vez realizadas las diligencias pertinentes el menor ha quedado en libertad y también se han abierto diligencias a otros diez jóvenes como investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

Choque entre EH Bildu y PNV

Este altercado provocó un enfrentamiento entre Gobierno Vasco y representantes institucionales de EH Bildu. El lehendakari reclamó apoyo «sin medias tintas» a la Ertzaintza y que se condenen esos hechos y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria profundizó en ese mensaje. «Debemos repasar todos los hechos ya que parece, según el relato de algunos, que todo se desencadena cuando llega la Ertzaintza. Los agentes hacen su trabajo, que espero que siempre lo hagan bien, pero no creo que los incidentes empiecen cuando llega la Ertzaintza», explicó, señalando directamente a las palabras de la alcaldesa de Azpeitia, que apuntó que la actuación de la policía vasca fue «desproporcionada» y mostró su apoyo a la Policía Local de Azpeitia.

«Lo primero que sucedió en Azpeitia fue que una patrulla de la Ertzaintza presenció cómo una persona pintaba en un contenedor (ACAB) 'Todas las policías son hijos de puta'. Y a eso la Ertzaintza respondió con una sanción. A consecuencia de esa sanción aparece un grupo de personas que generó una tensión en torno a ese contenedor. Después un grupo de personas apareció en el Ayuntamiento a pedir explicaciones a la Policía Municipal por acompañar a la Ertzaintza en el momento de la identificación del joven. Tres personas entraron en las oficinas de la Policía Municipal y se enfrentaron a ellos y después más de 40 personas entraron al interior de las oficinas», explicó el consejero de Seguridad.

En ese momento, al sentirse desbordados los municipales, pididieron en la presencia de la Ertzaintza. «Los tres municipales que estaban allí pidieron apoyo a la Ertzaintza. La primera presencia de la Ertzaintza fueron tres patrullas que estaban en los alrededores, que acudieron a apoyarles. Ertzainas que hicieron lo que pudieron y que terminaron en el suelo. Hubo robos de 'talkies', hubo robos de esposas y hubo agresiones. Y hay dos ertzainas heridos. Ese es mi relato de los hechos», añade Zupiria.

Zupiria confirmó que los agentes que estaban allí llevaban sus 'bodycam' activas por lo que grabaron la actuación y podrá ser así mejor evaluada. El consejero lamentó también que se «banalicen pintadas como esta que dice que 'Todos los policías son unos hijos de puta'» y denuncia que «no se puede admitir que haya movimientos que cuestionen la existencia de la Ertzaintza y que la mera presencia de un ertzaina en un espacio público sea un problema para ellos».

«Yo creo que hay que criticar a la Ertzaintza y creo que debemos ser muy exigentes con los comportamientos de la Ertzaintza. Pero la inmensa mayoría estamos a favor de los agentes y los vamos a proteger», ha apostillado.