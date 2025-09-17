Goia defiende el GOe: «No es un centro turístico; se convertirá en un edificio icónico de Donostia» El alcalde define el proyecto del BCC como «hito arquitectónico» y estudia cómo «mejorar» la conexión con Manteo

Jorge F. Mendiola San Sebastián Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:34

Eneko Goia ha respondido este miércoles a las críticas vecinales al proyecto del Gastronomy Open Ecosystem (GOe) que impulsa el Basque Culinary Center (BCC) en el barrio donostiarra de Gros asegurando que «será un hito arquitectónico» y se convertirá en «un edificio icónico de la ciudad».

«Me gusta mucho y encaja en el espacio elegido para su construcción», ha subrayado el alcalde de Donostia, quien ha recordado que el GOe «es un centro de investigación, no un centro turístico».

Respecto a la conexión con la zona de Manteo, el regidor jeltzale ha asegurado que «le estamos dando una vuelta para mejorarla», al tiempo que ha apuntado que el nuevo edificio «está a pie de calle, en conexión con la ciudad» y permitirá regenerar «un ámbito degradado».

«Se dicen muchas tonterías, que si los árboles centenarios y no sé qué más. Pero en esa zona hace sesenta años había un hospital y ahí están las imágenes de la época para demostrarlo», ha dicho Goia, quien ha advertido de la importancia de iniciativas como el GOe «para seguir siendo referentes en gastronomía y que no nos pasen por encima».