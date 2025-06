Felix Urkola, diputado de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial de Gipuzkoa, cumplirá el jueves un año en el cargo, tiempo en el que el departamento ... ha anunciado diversos proyectos de calado que pretenden mejorar el tráfico y la seguridad en puntos críticos del territorio. Urkola hace un profundo repaso en la primera entrevista que ofrece a los medios.

– Empecemos si le parece por el enlace en forma de lazo que unirá la A-15 con la N-I en Andoain.

– El proyecto está adjudicado y se encuentra en redacción, con un plazo de siete meses. Esperamos que a lo largo del 2026 puedan estar las obras adjudicadas para el inicio de ellas. Al mismo tiempo, acabamos de finalizar un estudio previo de las mejoras que pudiese haber desde Mimendi a Sorabilla. El siguiente paso es compartirlo con el Ayuntamiento de Andoain, porque hay muchos aspectos que pueden incidir desde el punto de vista municipal.

– ¿Qué mejoras pueden ser esas?

– Una de las principales ventajas que conlleva la opción del lazo es que el enlace se separa del municipio y permite la cubrición de los dos sentidos. Al mismo tiempo, en este ínterin han surgido nuevas posibilidades de accesos o salidas desde la N-I a Andoain que queremos contrastar con el ayuntamiento a ver cómo las ven. En el caso de tener una respuesta afirmativa, continuaremos en colaboración con la licitación para la redacción del proyecto.

– Tanto el Ayuntamiento como la plataforma 'Andoain Errespetatu' han pedido tiempo para terminar el proceso participativo que están desarrollando en la localidad para analizar las diversas opciones que pueden existir. ¿Se les va a dar ese tiempo?

– Sin entrar en las dinámicas e inercias que pueda tener el ayuntamiento, en este proyecto, con situaciones diarias que repercuten incluso en el bienestar de las personas, lo que nos falta precisamente es tiempo. No tomar decisiones nos está llevando durante muchos años a tomar una decisión, que es mantener la situación actual, la peor alternativa de todas, durante mucho tiempo. Las soluciones tienen que ser viables. Incluso en los estudios que el ayuntamiento ha venido realizando reconocen que esta es la mejor opción.

– Por lo tanto, ¿el enlace del lazo se va a realizar al 100%?

– Sí.

– Avanzamos unos kilómetros dirección Pamplona y llegamos a la A-15 y a los túneles que desde 2018 están siendo renovados. Hace un mes exigieron al Gobierno central recibir la financiación europea que les corresponde por estas obras. ¿Hay novedades?

– No. Hace un mes remitimos por segunda o tercera vez un escrito, en este caso al propio ministro Óscar Puente, y a mí no me consta nada. Es un tema que nos preocupa. Estamos adaptando los túneles a la normativa europea y por la que la Unión Europea ha puesto un dinero que a través de Madrid no ha llegado a Gipuzkoa. Estamos hablando de una inversión total en torno a los 97 millones de euros y entiendo que a Gipuzkoa y a los guipuzcoanos también nos toca lo que Europa ha puesto sobre la mesa.

– Marlaska, en representación de Puente, explicó en el Congreso que los fondos europeos estaban destinados solo a las carreteras del Estado. Dijo que comprendía esa «situación de desventaja» y que estaban trabajando para encontrar la manera de darles una ayuda que en realidad «no les corresponde», como si se tratara de un favor.

– Eso no es así. La competencia de carreteras es una competencia foral, y Gipuzkoa y Euskadi son Europa, por lo que los dineros de Europa nos corresponden. No sé qué ha hecho el Estado con los fondos europeos, pero a Gipuzkoa no han llegado. En 2024 el Gobierno de Madrid activó un Real Decreto en el que decidía una cifra de 20 millones con la que yo no estaba de acuerdo, porque la inversión ha sido de casi cien, pero en diciembre nos enteramos de que no iba a ser posible. Europa ha puesto un dinero para Europa, y Gipuzkoa es Europa.

– ¿Qué cifra le satisfaría?

– Yo entiendo que si la financiación es del 100%, a nosotros nos corresponde la cifra global.

– ¿El 100% de la inversión?

– (Asiente).

– Vamos a Bidasoa. Anunció un proyecto que mejorará el tráfico en el conjunto de la comarca.

– Los puntos identificados a mejorar son de muy distinto calado y en algunos de ellos ya estamos en la redacción de los proyectos, por lo que su ejecución también es más inminente. Son una suma de proyectos que tienen sentido en su conjunto. Hay algunos que por sí mismos no requerían de mayor análisis, como puede ser la rotonda de Amute o la llamada variante de Amutalde a través de dos rotondas. Ya están licitados, adjudicados y estamos en la redacción de los mismos. También vamos a iniciar la redacción de la rotonda de Azkenportu, que tomará sentido con la finalización del acceso de Arbes a la AP-8 pero independientemente de eso resolverá un cruce que no es el más correcto.

– Por su envergadura, la actuación más importante es el planteamiento que se ha hecho de un nuevo acceso en Arbes a la AP-8, que permitirá un enlace completo para los irundarras junto al ya realizado en Oñaurre. También puede servir para distribuir los tráficos internos, pero la base es que desde Irun se pueda acceder a la N-121 o hacia Iparralde.

– ¿Qué más quedaría?

– Se han puesto en marcha estudios para el tramo entre la rotonda de hospitales y la bajada de Gaintxurizketa y el acceso de la AP-8 en Urdanibia para dar seguridad a los ciclistas y los vehículos y plantear la mejora del enlace con la AP-8. Y otro de los puntos importantes es el entorno de Zubimuxu, donde hay distintas alternativas que debemos contrastar con el ayuntamiento de Hondarribia. A lo largo de 2026 alguna de las obras que he comentado estarán adjudicadas con opciones de iniciarse o ya iniciadas.

– Además, el entorno de Irun suele ser un punto conflictivo de tráfico en verano. ¿Alguna medida adicional para estos meses?

– Cuando se habla de los atascos que se forman en Irun, en la gran mayoría de los casos son los atascos que vienen desde Biriatou. El ayuntamiento de Irun ha reforzado su actuación durante los últimos años y nos queda el llamamiento que solemos hacer de tratar evitar el paso por la GI-636.

– Ya que la menciona, subimos Gaintxurizketa y llegamos a uno de los puntos negros de Gipuzkoa. Este junio fallecía un motorista en la GI-636, elevando a ocho los muertos en dos años y medio. ¿Qué análisis global hacen de la carretera?

– Los incidentes y accidentes son de muy distinta tipología, pero es verdad que es una carretera en la que el número de fallecidos es importante. Hemos activado distintas medidas. Seguramente la más visual es la pasarela provisional de Gaintxurizketa, a la que hemos añadido un paso peatonal entre Errekalde y el Polígono 107. Vamos a licitar en breve una mejora del acceso al Polígono 107 desde Gaintxurizketa para que el peatón pueda transcurrir por él, y ya tenemos adjudicada y a iniciar otra obra que unirá el Polígono 107 con el de Lanbarren. Vamos a terminar por acondicionar las paradas de autobús para que el transporte público tenga unas paradas seguras. Hemos reforzado la señalización, prohibido la posibilidad de adelantamiento, reducido a 70 km/h la velocidad en todo el tramo y en breve esperamos colocar un radar de 70 km/h.

– ¿Sentido Donostia?

– Sí. Lo que sucede con la velocidad es que en algunos momentos es imposible ir rápido y cruzar la vía por el tráfico que hay, pero cuando se reduce es cuando incrementamos la velocidad y tenemos otra serie de accidentes.

– ¿Es cuestión de días que la pasarela provisional esté habilitada a los vecinos?

– Sí. Además, otro de los aspectos que no he mencionado es la mejora de la iluminación de la zona, que no se ha podido llegar a instalar hasta que la pasarela estuviese montada. Pero va a estar de manera inmediata.

– ¿Qué tienen pensado para la solución definitiva de la GI-636?

– Se han mantenido reuniones con el ayuntamiento de Lezo, con Eusko Trenbide Sarea y con Adif, con quien el proyecto definitivo debe ir coordinado con el que tienen previsto ellos. En el departamento estamos acabando la redacción de un convenio para proceder lo antes posible a la redacción del proyecto definitivo.

– ¿Y en la zona de Errenteria, donde hubo los accidentes mortales de coches y motos?

– Respecto a la carretera podemos pasar a analizar si cabe una mejora de la iluminación, pero en Juntas Generales ya dije que la intención no es acabar en Lanbarren. Queremos que esa conexión peatonal llegue hasta Lintzirin. Hemos puesto en marcha las mejoras de un tramo con la mayor rapidez posible y por la urgencia que había, pero no nos olvidamos del resto de la carretera y cualquier acción que suponga una mejora estamos abiertos a que se lleve a cabo.

– Por último, circulamos por la espectacular carretera de la costa pero que es frecuentemente dañada, la N-634. ¿Las obras de Itziar van en previsión? ¿Es una carretera que cada vez les da más dolores de cabeza?

– La N-634 siempre ha sido complicada. No tenemos que olvidar que en un lado está el monte y en el otro el mar. Requiere de un seguimiento continuo. En el caso de Deba, es una actuación complicada y esperamos que para inicios de julio tengamos el paso abierto. Sé que es una actuación molesta, pero hemos tenido que tomar esa decisión por seguridad ante un monte que, aunque no lo visualicemos, se estaba moviendo por centímetros diarios.