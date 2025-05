La Diputación exige al Gobierno recibir la financiación que le corresponde por la renovación de los túneles de la A-15

La Diputación de Gipuzkoa ha reclamado al Gobierno central que cumpla «definitivamente» con la financiación que le corresponde al departamento foral de Infraestructuras para costear ... las obras que lleva realizando desde 2018 en los túneles de la A-15, considerados de interés general por ser una vía transeuropea.

Los trabajos de renovación se deben a las exigencias de la Unión Europea de adecuar los túneles a los requisitos mínimos de seguridad y para ello Bruselas encargó al Estado que repartiera los fondos europeos a todas esas adecuaciones. La A-15, como el resto de vías vascas y navarras, son de titularidad foral y el Ministerio de Transportes tan solo ha destinado los fondos recibidos a las obras de las carreteras estatales, dejando fuera al tramo guipuzcoano y, en un inicio, también al navarro. «Esta financiación llegó a la red de carreteras de competencia estatal, pero no a Euskadi ni a Gipuzkoa, que es la administración que tiene la competencia exclusiva en carreteras», lamenta el diputado de Infraestructuras Felix Urkola.

El Gobierno firmó un decreto para establecer la financiación a la renovación de los túneles de Belate, que también están bajo la misma exigencia de la UE, y Gipuzkoa, en palabras de Urkola, denuncia «un agravio comparativo difícil de justificar» que otras actuaciones en la red de competencia estatal sí contaron con financiación. El coste de la renovación de los túneles, que afronta sus últimas fases, ha sobrepasado ya los 90 millones de euros que han ido íntegramente a cargo de la Diputación.

Óscar Puente fue interpelado el miércoles en el Congreso de los Diputados por Nerea Renteria, de EAJ-PNV, sobre esta cuestión. Sin embargo, el ministro de Transportes no se encontraba presente y recayó en Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, la responsabilidad de responder a pesar de no ser el tema de su incumbencia. Con diversos apuntes en su mano y leyendo la respuesta palabra por palabra, expresó que «los fondos eran destinados a la red de carreteras del Estado y, por tanto, las carreteras forales no tendrían asignación. Sin embargo, entendemos que esta exclusión no puede suponer una desventaja y estamos trabajando para corregir esa situación».

Para ello, explicó que existe la «posibilidad de un real decreto de concesión directa de una subvención para financiar la adecuación de los túneles y seguiremos trabajando para que esta financiación sea una realidad lo antes posible». Es la fórmula que el Gobierno utilizó con Navarra.

Sin embargo, la Diputación ha solicitado una reunión con el ministro Óscar Puente para «exigir que se concreten los compromisos», ya que Urkola ha recordado que «ya el año pasado se anunció un decreto para encauzar esta cuenta pendiente, pero se paralizó en noviembre sin más explicaciones.». Es la segunda solicitud de reunión que recibe el Ministro de Transportes desde Gipuzkoa en tres meses tras la que pidió Eider Mendoza para aclarar las dudas sobre el TAV. No obtuvo respuesta.