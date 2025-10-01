Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrada del campamento de Bernedo donde se llevaron a cabo las presuntas agresiones. EFE

La Diputación de Gipuzkoa urge a «actualizar» la normativa sobre udalekus privados

El Gobierno foral considera que los actuales marcos normativos «son insuficientes» contra violencias hacia la infancia y adolescencia

Patricia Rodríguez

Patricia Rodríguez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:03

El marco normativo actual deja poco margen de control sobre los campamentos privados como el que ha motivado el escándalo en Bernedo, donde los menores ... que asistieron a las colonias se quejaron de que se les obligaba a ducharse juntos y desnudos a chicos y chicas, se duchaban con ellos igualmente desnudos los monitores y eran sometidos a vejaciones, como obligarles a chupar el dedo de un pie del monitor para tener acceso a la merienda. La Ertzaintza ha confirmado que, por el momento, tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos ocurridos en las colonias de verano que gestiona Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea. Dos de ellas en Gipuzkoa. La primera se registró el 25 de agosto y las tres últimas, el viernes. Sin embargo, las pesquisas policiales se iniciaron mucho antes, «a finales de 2024», según detalló la propia Policía vasca en un comunicado.

