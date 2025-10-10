De Andrés carga contra Zupiria por el caso Bernedo: «Lo han sabido y lo han ocultado» Melgosa defiende que han actuado «con diligencia» y afirma que los responsables del campamento de Bernedo incumplieron la ley al organizarlo de forma «clandestina»

Patricia Rodríguez Viernes, 10 de octubre 2025, 12:34 | Actualizado 12:43h.

El caso del udaleku de Bernedo, que acumula ya 19 denuncias ante la Ertzaintza por las supuestas agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual sucedidos en el udaleku alavés, ha centrado gran parte del debate en el pleno de control del Parlamento Vasco celebrado esta mañana. El parlamentario y presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha interpelado al lehendakari sobre la «pasividad» y la «indolencia repugnante» mostrada ante los hechos ocurridos en Bernedo pero «ni siquiera da la cara», ha criticado en referencia a la ausencia de Imanol Pradales. En su lugar, ha sido la consejera de Juventud, Bienestar y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la encargada de responder.

De Andrés ha censurado la forma en la que se ha respondido desde las instituciones a los presuntos casos de agresiones sexuales y vulneraciones de la libertad sexual cometidos contra algunos de los menores de edad que acudían a estas colonias, y especialmente desde la Consejería de Interior del Gobierno Vasco. Según ha recordado, pese a que la Ertzaintza tenían constancia desde 2024 de posibles agresiones sexuales en estas colonias, se actuó con «absoluta indolencia» y estas presuntas prácticas se podrían haber evitado durante este último verano «con un funcionamiento adecuado de la Ertzaintza».

En dicho informe «se afirmaba que se tenía conocimiento de prácticas abusivas de índole sexual y de género» como las duchas compartidas, bailes desnudos alrededor de la hoguera, o incluso se practicó el 'baile del perreo con la parte íntima del menor' por parte de una monitora. Son hechos recogidos en 2024 por la Ertzaintza, ¿por qué se ocultó este informe?, ¿por qué no se informó?», ha cuestionado, siendo especialmente crítico con el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a quien se ha dirigido desde el atril. «Tiene una responsabilida directa, porque esto ha continuado y lo han tratado con el más absoluto desinterés. No escurra el bulto como ha hecho el lehendakari. Es de vergüenza, lo sabían desde 2024 y lo han ocultado, es para que se vaya a su casa».

Asimismo, ha criticado la actuación tanto de la Diputación Foral de Gipuzkoa –que decidió no enviar a los menores tutelados a este udaleku a raíz de las quejas y denuncias recibidas el año pasado–, de la Diputación Foral de Álava, del Gobierno Vasco, y de los tribunales de justicia a la hora de reaccionar ante las primeras denuncias por estos supuestos hechos.

Por su parte, la consejera Nerea Melgosa ha defendido que el Gobierno Vasco ha actuado «con diligencia» y ha afirmado que la asociación responsable del campamento de Bernedo «no comunicó en ningún momento su actividad», por lo que «incumplió la ley» al celebrar estas colonias de forma «clandestina».

Melgosa ha precisado que según la información de la que dispone el Ejecutivo, «algunos de los hechos vividos en este lugar nunca tuvieron que ser vividos por los menores, y parece que los vivieron».

«Este tipo de hechos no son aceptables y los condenamos con rotundidad», ha añadido, para subrayar a continuación que «tomaremos todas las medidas necesarias para que nadie más vuelva a padecer» estas presuntas actuaciones delictivas.

En respuesta a las críticas de Javier de Andrés ha subrayado que el Gobierno Vasco actuó «desde que tuvo constancia de lo ocurrido. El primer paso ha sido recabar toda la información y ponerla a disposición de la Justicia», ha explicado, para destacar a continuación que «la Administración está actuando con diligencia».