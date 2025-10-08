Un teléfono 24 horas para los udalekus públicos Controles. A diferencia de las colonias privadas, los directores de los campamentos forales mantienen una comunicación «diaria» con dos técnicos para chequear que todo marcha bien

Patricia Rodríguez Miércoles, 8 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Las doce denuncias interpuestas contra el udaleku que organiza Sarrea Euskal Udalekua en la localidad alavesa de Bernedo han puesto en entredicho el control que llevan a cabo las instituciones en estos espacios lúdicos. ¿Quién vigila lo que ahí ocurre? Desde que se destapó el caso, varios representantes del Gobierno Vasco y de las diputaciones han reconocido que «urge» actualizar la normativa sobre los udalekus privados ya que los actuales marcos normativos «son insuficientes» para garantizar la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia (Lopivi). Actualmente los campamentos se regulan mediante un decreto autonómico de 1985, un marco común para las tres diputaciones vascas, y es el Gobierno Vasco quien tiene competencias para actualizar la norma.

En Gipuzkoa, el desarrollo de las colonias que dependen de la Diputación se controlan a través de varias vías. Según explican desde el departamento foral de Juventud, «hay un teléfono disponible 24 horas a cargo de dos técnicos, más una persona de refuerzo, para atender cualquier incidencia que pueda surgir», como niños que no se adecuan al campamento, problemas de salud (desde un dolor de garganta, alergias, hasta un hueso roto); peleas o agresiones entre participantes; mal comportamiento; o piojos. Asimismo, se habla «a diario» con los directores de cada turno de los campamentos «para conocer que todo marcha adecuadamente». Sin embargo, en el caso de los udalekus privados como el de Bernedo, la Diputación no puede aplicar este tipo de controles, por lo que actualmente el marco de actuación de este teléfono 24 horas se limita al programa de udalekus que organiza el organismo foral.

Pero la participación de la Diputación en los udalekus forales va mucho más allá. Una vez se presenta el concurso para la adjudicación de las colonias, cada entidad presenta una programación para conocer qué tipo de actividades se van a desarrollar con los chavales y, una vez se les adjudica la plaza, «se mantiene una reunión más estrecha y se comparte el proyecto más detallado, donde se repasa todo lo que plantean y qué tipo de trabajo se va a hacer. Todo esto se complementa después con las conversaciones diarias con los directores» de las colonias.

En el caso de los udalekus privados organizados por Sarrea Euskal Udalekua, las familias podían consultar en la web los detalles sobre el funcionamiento del campamento, pero en ningún apartado se hablaba de que las duchas fueran mixtas o de la importancia que se da a «trabajar en la desexualización de la desnudez».

Diploma

En cuanto a la formación de los monitores de los campamentos, en Gipuzkoa «el 100%» tiene que disponer de un diploma de monitor de tiempo libre infantil o juvenil –el decreto vasco marca un mínimo del 40%–, una titulación que se obtiene en las escuelas de tiempo libre educativas y que pide el Gobierno Vasco desde la dirección de Juventud para poder ejercer como tal.

Antes de que se celebren los campamentos, en junio se organizan diferentes formaciones. En el caso de los udalekus, para niños de 7 a 13 años, durante cuatro horas todos los días (este año fue del 19 al 30 de junio) «se reúnen todos los directores de las colonias con los técnicos que realizan después el seguimiento diario para explicarles el marco de actuación de la Diputación, esto es, cómo se tienen que desarrollar este tipo de colonias, las formas de juego... Y en los últimos años, a raíz de la Lopivi, se ha hecho más hincapié en el tema del buen trato y entornos seguros a menores».

Fuentes de este departamento explican que «se trabaja especialmente el cumplimiento de la ley orgánica de 2021 para la protección integral de la infancia y la adolescencia y la de 2024 de infancia y adolescencia del País Vasco».

La Diputación de Gipuzkoa acude hoy al juzgado nº 3 de Vitoria La Diputación de Gipuzkoa acudirá este miércoles al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, donde ha sido citada para ser «informada de los derechos que tiene como parte perjudicada u ofendida al estar implicados menores tutelados por el ente foral» por el caso del udaleku de Bernedo. Será en ese momento cuando la Diputación ratifique su decisión de personarse como acusación particular en el proceso judicial, según avanzó la diputada de Cuidados y Política Social, Maite Peña. La intención de la institución foral es «defender los intereses de los menores» y «esclarecer qué es lo que ha sucedido en el udaleku».

Reporta un error